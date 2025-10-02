اردوغان: حمله به ناوگان «صمود» چهره وحشی اسرائیل را آشکار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «رجب طیب اردوغان»، رئیس‌جمهور ترکیه گفت: حمله به «ناوگان صمود» که به سمت نوار غزه در حرکت بود، چهره وحشی اسرائیل را آشکار کرد.

وی افزود: مقامات ترکیه اقدامات لازم را برای اطمینان از عدم آسیب به فعالان ترک حاضر در ناوگان صمود انجام می‌دهند.

اردوغان اظهار داشت: حمله (رژیم) اسرائیل به ناوگان صمود ثابت می‌کند که کابینه نتانیاهو اجازه ظهور هیچ امیدی برای صلح را نخواهد داد.

مدیریت ناوگان جهانی «صمود» اعلام کرد که رژیم صهیونیستی تمام شناورهای این ناوگان به جز یکی را که هنوز به سمت غزه در حرکت است، توقیف کرد.

بر اساس این گزارش، رژیم صهیونیستی تمام کشتی‌های ناوگان صمود را در آبهای بین‌المللی توقیف و بیش از ۴۴۰ نفر از فعالان حاضر در این ناوگان را بازداشت کرده است.

صدها تن از نظامیان صهیونیست از یگان های مختلف، روز چهارشنبه در عملیات حمله به کشتی های ناوگان صمود مشارکت داشتند. نظامیان صهیونیست به ۴۱ کشتی با بیش از ۴۰۰ سرنشین در مسیر حرکتشان به سمت نوار غزه حمله کردند. عملیات مذکور ۱۲ ساعت به طول انجامید.