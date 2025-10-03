  1. بین الملل
۱۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۱۴

تداوم حمایت جهانی از کاروان صمود+فیلم

حمایت از کاروان صمود در مناطق مختلف دنیا به ویژه قاره اروپا همچنان ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، تجمعی در مقابل مقر اتحادیه اروپا در بروکسل در یاری غزه و در محکومیت راهزنی دریایی اشغالگران علیه کاروان صمود برگزارشد.

همچنین دانشجویان فنلاندی مقابل پارلمان این کشور تجمع برگزار کردند.

در استکهلم، برخورد پلیس سوئد با معترضان مقابل وزارت امور خارجه که خواستار اقدام برای آزادی شهروندان سوئدی حاضر در قایق‌های ناوگان جهانی صمود هستند.

اطلاع رسانی تجمع و اعتصاب سراسری برای جمعه ۳ اکتبر در سراسر ایتالیا

نمایی از تجمعات مردمی در سراسر دنیا طی ۲۴ ساعت گذشته در حمایت از ناوگان صمود

