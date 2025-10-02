تظاهرات شهروندان لیبیایی در اعتراض به حمله اسرائیل به ناوگان «صمود»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، میدان الجزیره در طرابلس پایتخت لیبی، روز پنجشنبه شاهد تظاهرات مردمی گسترده‌ای در محکومیت توقیف کشتی‌های ناوگان جهانی «صمود» (مقاومت) توسط نیروهای اسرائیلی و دستگیری فعالان حاضر در آن بود.

بر اساس این گزارش، شهروندان لیبیایی در این تظاهرات با برافراشتن پرچم‌های فلسطین و لیبی و حمل پلاکاردهایی، خواستار پایان محاصره تحمیلی علیه نوار غزه شدند و همبستگی خود را با فعالان بازداشت‌شده ناوگان صمود اعلام کردند.

معترضان همچنین خواستار آزادی فوری هر ۱۷ بازداشتی کشتی لیبیایی «عمر مختار» از جمله ۱۱ فعال لیبیایی، شدند.

شهروندان لیبیایی از جامعه بین‌المللی و سازمان‌های حقوق بشری خواستند تا برای تضمین امنیت و بازگشت فعالان ناوگان صمود به کشورشان فوراً مداخله کنند.

صبح پنجشنبه، رژیم صهیونیستی کشتی لیبیایی «عمر مختار» را که به عنوان بخشی از ناوگان جهانی صمود برای شکستن محاصره غزه در حال حرکت بود، توقیف کردند.

فعالان حاضر در کشتی در حال حاضر به یک بندر فلسطین اشغالی منتقل شده‌اند.

صدها تن از نظامیان صهیونیست از یگان های مختلف، روز چهارشنبه در عملیات حمله به کشتی های ناوگان صمود مشارکت داشتند. نظامیان صهیونیست به ۴۱ کشتی با بیش از ۴۰۰ سرنشین در مسیر حرکت شان به سمت نوار غزه حمله کردند. عملیات مذکور ۱۲ ساعت به طول انجامید. پلیس رژیم صهیونیستی از تحویل گرفتن ۲۵۰ فعال و انتقال آنها به بازداشتگاه خبر داد.