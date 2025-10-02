به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، فرحان حق معاون سخنگوی دبیرکل سازمان ملل درباره حمله رژیم صهیونیستی به ناوگان صمود گفت: باید به قوانین منطبق بر آب های بین المللی احترام گذاشت.

وی اضافه کرد: اولویت ما جلوگیری از آسیب رسیدن به سرنشینان کشتی های صمود و تضمین برخورد عادلانه و محترمانه با آنها است.

همچنین شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که روند انتقال فعالان ربوده شده به کشورهایشان در اروپا از طریق پروازهای هوایی آغاز شده است.

پیش از این سازمان دهندگان ناوگان صمود اعلام کرده بودند که حمله رژیم صهیونیستی به ناوگان صمود در آب های بین المللی جنایت جنگی محسوب می شود.