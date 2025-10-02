  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۰ مهر ۱۴۰۴، ۲۱:۲۵

واکنش مقام سازمان ملل به راهزنی دریایی تل‌آویو علیه صمود

واکنش مقام سازمان ملل به راهزنی دریایی تل‌آویو علیه صمود

معاون سخنگوی دبیرکل سازمان ملل به حمله رژیم صهیونیستی علیه کشتی های ناوگان صمود واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، فرحان حق معاون سخنگوی دبیرکل سازمان ملل درباره حمله رژیم صهیونیستی به ناوگان صمود گفت: باید به قوانین منطبق بر آب های بین المللی احترام گذاشت.

وی اضافه کرد: اولویت ما جلوگیری از آسیب رسیدن به سرنشینان کشتی های صمود و تضمین برخورد عادلانه و محترمانه با آنها است.

همچنین شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که روند انتقال فعالان ربوده شده به کشورهایشان در اروپا از طریق پروازهای هوایی آغاز شده است.

پیش از این سازمان دهندگان ناوگان صمود اعلام کرده بودند که حمله رژیم صهیونیستی به ناوگان صمود در آب های بین المللی جنایت جنگی محسوب می شود.

کد خبر 6609652

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها