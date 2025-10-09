  1. بین الملل
توافق آتش بس در غزه؛ جزئیات و واکنش ها

حصول توافق پایان جنگ غزه میان مقاومت فلسطین و رژیم صهیونیستی، واکنش های گسترده ای را به دنبال داشته است.

در همین راستا خبرنگار شبکه عبری زبان کان اذعان کرد که جنبش مقاومت اسلامی حماس پس از بیش از دو سال جنگ شکست نخورد و تسلیم نشد.

وی در این باره گفت: امروز جنگ با یک توافق به پایان رسید. همه منتظر تصویری از تسلیم و شکست حماس بودند، اما تصویری که امروز دیدیم به نظر نمی‌رسد شبیه آن باشد.

روزنامه عبری زبان یدیعوت احرونوت اعلام کرد که اسرائیل ظرف ۲۴ ساعت پس از تصویب توافق توسط کابینه، به نقاط توافق‌شده عقب‌نشینی خواهد کرد.

