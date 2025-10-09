واکنش انصارالله یمن به توافق آتش بس در غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، محمد الفرح عضو دفتر سیاسی انصارالله در واکنش به توافق به دست آمده برای توقف جنگ در غزه تصریح کرد که ملت یمن ما با علاقه فراوان توافق اعلام شده بین فلسطینیان و دشمن اسرائیلی را دنبال می کنند.

الفرح تاکید کرد: ما بر حمایت خود از هر تلاشی که باعث کاهش رنج فلسطینیان، توقف تجاوز، شکستن محاصره و تضمین آزادی اسیران فلسطینی شود، تاکید می کنیم.

عضو ارشد انصارالله تاکید کرد که یمن از هر توافقی که اصول ثابت مسئله فلسطین را حفظ کند و از حقوق مشروع مردم فلسطین صیانت نماید، استقبال می کند.

وی ادامه داد: ما از برادرانمان در گروه‌های جهاد و مقاومت به خاطر تلاش های مخلصانه و مسئولانه و اصرار آنها بر منافع مردم فلسطین قدردانی می کنیم.

انصارالله یمن دشمن صهیونیستی را طرف متجاوز و مسئول کامل جنایات و نقض حقوق مردم فلسطین دانست و تاکید کرد که هر توافقی باید به توقف کامل تجاوز، رفع محاصره و تحقق آرمان های مردم فلسطین در خصوص آزادی و استقلال منجر شود.

وی ادامه داد: هر توافقی باید همچنین به تشکیل دولت فلسطین در تمام سرزمین های اشغالی فلسطین به پایتختی قدس منجر شود.

الفرح در پایان ابراز امیدواری کرد که این توافق به تقویت وحدت صفوف فلسطینیان، تثبیت پایداری مقاومت و گشودن افق هایی که کرامت مردم فلسطین را حفظ می کند، کمک کند.