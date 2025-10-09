حماس از تحویل فهرست اسیران خود خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری فلسطین الیوم، زاهر جبارین، رئیس دفتر شهدا و اسرای جنبش مقاومت اسلامی حماس، اعلام کرد که این جنبش فهرست اسیران فلسطینی را طبق معیارهای تعیین‌شده در چارچوب توافق آتش‌بس و پایان تجاوز رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه، به طرف‌های میانجی ارائه کرده است.

وی اظهار کرد که حماس اکنون در انتظار نهایی‌شدن توافق بر سر اسامی است تا پس از تکمیل هماهنگی‌ها و مراحل مربوطه، فهرست رسمی را از طریق دفتر رسانه‌ای ویژه امور اسرا اعلام کند.

جبارین تأکید کرد: جنبش مقاومت اسلامی حماس همچنان به تعهد خود نسبت به اسرا و خانواده‌های مقاوم آنان پایبند است و آزادی تمامی اسیران فلسطینی را در صدر اولویت‌های خود قرار داده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: حماس تا آزادی آخرین اسیر فلسطینی به مبارزه و پیگیری این پرونده ادامه خواهد داد و هرگز در برابر رنج و فداکاری خانواده‌های آنان سکوت نخواهد کرد.