واکنش نخست وزیر انگلیس به توافق توقف جنگ در غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، کر استارمر نخست وزیر انگلیس در سخنانی بدون اشاره به پیشینه رژیم صهیونیستی در عدم اجرای تعهداتش، در خصوص توافق در غزه اعلام کرد: من از توافق بین حماس و اسرائیل برای مرحله اول طرح صلح استقبال میکنم. این توافق اکنون باید بدون تأخیر به طور کامل اجرا شود.
الجزیره به نقل از تلگراف گزارش داد که نخست وزیر انگلیس در این خصوص گفت: اجرای توافق باید با لغو فوری همه محدودیت ها در کمک به غزه همراه باشد. ما از همه طرف ها می خواهیم که به تعهدات خود عمل کنند و به جنگ پایان دهند.
جنبش مقاومت اسلامی حماس ساعاتی پیش در بیانیهای اعلام کرد: ما دستیابی به توافقی را اعلام میکنیم که به پایان جنگ در غزه، عقبنشینی نیروهای اشغالگر [صهیونیست]، ورود کمکها [بشردوستانه] و تبادل اسرا منجر میشود. از تلاش قطر، مصر و ترکیه به عنوان کشورهای میانجی قدردانی میکنیم.
حماس همچنین از ترامپ، کشورهای میانجی و طرفهای عربی و اسلامی خواست که اشغالگران صهیونیست را به اجرای کامل توافق، ملزم سازند.
