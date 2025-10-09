  1. بین الملل
۱۷ مهر ۱۴۰۴، ۸:۳۴

واکنش رئیس رژیم صهیونیستی به توافق توقف جنگ در غزه

رئیس رژیم صهیونیستی در واکنش به توافق توقف جنگ در غزه مدعی شد که از توافق حاصل شده حمایت می کند!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، اسحاق هرتزوگ رئیس رژیم صهیونیستی در واکنش به توافق در غزه اما بی اشاره به جنایت های این رژیم علیه مردم مظلوم در این باریکه با اتخاذ ژستی عوام فریبانه ادعا کرد: قلب اسرائیل با اسیران و خانواده‌ هایشان می‌ تپد!

رئیس رژیم صهیونیستی مدعی شد: من حمایت کامل خود را از توافق حاصل شده ابراز می‌کنم. از رئیس جمهور ترامپ به خاطر مدیریتش در تضمین آزادی اسیران و پایان دادن به جنگ تشکر می‌ کنم.

جنبش مقاومت اسلامی حماس ساعاتی پیش در بیانیه‌ای اعلام کرد: ما دستیابی به توافقی را اعلام می‌کنیم که به پایان جنگ در غزه، عقب‌نشینی نیروهای اشغالگر [صهیونیست]، ورود کمک‌ها [بشردوستانه] و تبادل اسرا منجر می‌شود.

حماس همچنین از ترامپ، کشورهای میانجی و طرف‌های عربی و اسلامی خواست که اشغالگران صهیونیست را به اجرای کامل توافق، ملزم سازند.

