وزیر راه: ماموریت ها در بخش مسکن و راه با کیفیت و سرعت پیش می رود

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها- وزیر راه و شهرسازی به منظور بازدید از پایان عملیات ریل گذاری راه آهن دو خطه قزوین- زنجان و افتتاح متمرکز ۴۵۷۷ واحد طرح مسکن حمایتی و اعلام آغاز پروژه‌های روبنایی بخش مسکن و چند طرح ساخت ابنیه و بهسازی جاده‌ای وارد استان زنجان شد.

بازدید از عملیات پایان ریل‌گذاری و بهره‌برداری از خط اختصاصی شهرک صنعتی شماره یک زنجان، بازدید از طرح نهضت ملی مسکن و دیدار با نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه زنجان از برنامه‌های وزیر راه و شهرسازی و معاونان این وزارتخانه در سفر به استان زنجان خواهد بود.

دیدار با خانواده شهید همکار وزارت راه و شهرسازی نیز از دیگر برنامه‌های این سفر خواهد بود.

فرزانه صادق در ادامه سفر، در جلسه بانوان موفق و نخبه استان حضور خواهد یافت و عصر امروز در جلسه شورای برنامه‌ریزی استان شرکت خواهد کرد.

در این سفر علاوه بر اعلام پایان عملیات ریل گذاری دو خطه سازی راه آهن قزوین -زنجان، افتتاح متمرکز ۴۵۷۷ واحد طرح نهضت ملی مسکن شامل ۳۰۰۰ واحد روستایی و ۱۵۷۷ واحد شهری برگزار می‌شود.

همچنین کلنگ‌زنی پروژه‌های روبنایی این طرح، آغاز عملیات ۲۰ کیلومتر محور زنجان–تاکستان، عملیات بهسازی محور قیدار–ابهر، و کلنگ‌زنی پل راه‌آهن قربالاغ و مسیر ارتباطی آن در دستور کار قرار دارد.

طرح دوخطه سازی راه آهن زنجان - قزوین از مصوبات سفر مقام معظم رهبری به استان زنجان است که پس از ۲۱ سال انتظار با همت دولت چهاردهم و اهتمام مدیران استانی در مراحل پایانی خود قرار دارد.

با دوخطه سازی راه آهن قزوین - زنجان ظرفیت و سرعت جابه‌جایی بار و مسافر در این خط به میزان قابل توجهی افزایش می‌یابد و همچنین رونق اقتصادی با جابه‌جایی کالا و خدمات و همچنین حضور گردشگران به استان محقق خواهد شد.

ارزش به‌روز شده این طرح حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. با بهره برداری کامل پروژه، افزایش ظرفیت حمل بار و مسافر اتصال مراکز بار، صنایع و شهرک‌های صنعتی به شبکه ریلی، کاهش تصادفات رانندگی و خسارات ناشی از تردد خودروهای سنگین در محورهای مواصلاتی، کاهش مصرف سوخت و آلایندگی محیط زیست، کاهش زمان سفر و افزایش سرعت سیر قطارها خواهد بود.