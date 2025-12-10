  1. استانها
۱۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۰۶

نمایندگان مجلس درباره بودجه فرهنگی چه گفتند؟

نمایندگان مجلس درباره بودجه فرهنگی چه گفتند؟

نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر تقویت بودجه فرهنگی در راستای اجرای برنامه هفتم توسعه از سوی دولت تأکید کردند.

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: ۱۸۰ پژوهشگر حوزه‌های اقتصاد و علوم اجتماعی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور اعلام کردند که راه تراز کردن بودجه، کاهش هزینه‌ها است. اما آنچه از دل این مطالبه بیرون آمده که با صراحت می‌گویند بدون مماشات بودجه برخی نهادها را حذف کنید بیش‌تر شبیه به پاک‌کردن صورت‌مسأله است تا حل آن. چراکه بخشی از فعالان رسانه‌ای این توصیه را تبدیل به مطالبه حذف بودجه برخی نهادها (خصوصاً نهادهای فرهنگی) کرده‌اند.

در صورتی‌که این نگاه، از همان ابتدا با یک پیش‌فرض مخدوش شروع می‌شود، اینکه فرهنگ «هزینه‌زا» است و حذف بودجه آن مشکلی را حل خواهد کرد. حال‌آنکه تجربه سال‌های اخیر نشان داده فرهنگ نه تنها هزینه‌زا نیست حتی هزینه‌های اجتماعی، سیاسی و حتی اقتصادی را کاهش می‌دهد. چون کشوری که پایگاه فرهنگی ضعیف دارد، ناگزیر از ده‌ها برنامه جبرانی و واکنشی پرهزینه‌تر خواهد بود. موضوعی که نمایندگان نیز مجلس شورای اسلامی بر آن تاکید کردند که دولت نه تنها نباید بودجه فرهنگی را کاهش یا تضعیف کند بلکه باید در راستای تقویت بودجه فرهنگی گام بردارد که مطابق با شعار انتخاباتی رئیس جمهور مبنی بر اجرای برنامه هفتم و سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری است.

    • IR ۱۶:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
      آنان که در گذشته بودجه های کلان فرهنگی را گرفتند ، برای مردم توضیح دهند که نتیجه کارشان چه بوده است ؟
    • NP IR ۱۷:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
      در دوبی/امارات و عربستان نهادهای مختلفی بودجه فرهنگی می‌گیرند و دقیقاً «چند تا» نیست که یک عدد واحد بشود گفت، چون هم وزارتخانه‌ها هستند هم بنیادها و صندوق‌های تخصصی. امارات و دوبی در سطح ملی، «وزارت فرهنگ و جوانان» مهم‌ترین نهاد است که برای پروژه‌های هنری، میراث، آموزش خلاق و… بودجه و گرنت می‌دهد؛ از جمله از طریق «برنامه ملی گرنت فرهنگ و خلاقیت» با چند دسته‌ کمک‌هزینه مختلف.
    • NP IR ۱۷:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
      معمولاً بودجه‌ی فرهنگی یک کشور وقتی کم یا حذف می‌شود که چند عامل هم‌زمان اتفاق بیفتد. دلایل اقتصادی رکود، تورم شدید یا بحران مالی: دولت‌ها برای جبران کسری بودجه، اول سراغ «هزینه‌های غیرضروری» از نگاه خودشان می‌روند و فرهنگ و هنر جزو اولین قربانی‌هاست. جابه‌جایی اولویت‌ها به سمت خدمات اضطراری‌تر مثل بهداشت، یارانه، امنیت و رفاه اجتماعی؛ در این شرایط، بودجه‌ی فرهنگ به این حوزه‌ها منتقل می‌شود.
    • NP IR ۱۷:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
    • NP IR ۱۷:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
    • NP IR ۱۷:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
    • NP IR ۱۷:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
      دلایل سیاسی و ایدئولوژیک این‌که برخی سیاست‌مدارها باور دارند هنر و فرهنگ باید فقط با پولِ بخش خصوصی بچرخد و کمک دولتی را «اضافه» یا «ویژه‌خواری فرهنگی» می‌دانند؛ در آمریکا نمونه‌اش پیشنهادهای مکرر برای حذف یا نصف‌کردن بودجه‌ی NEA و نهادهای مشابه است. اختلاف بر سر محتوا؛ وقتی حکومت احساس کند آثار هنری «انتقادی» یا «نامطلوب» است، ممکن است با بهانه‌ی تغییر اولویت‌ها، بودجه‌ها را قطع یا سانسور مالی ایجاد کند.
    • NP IR ۱۷:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
      مدیریت و ساختار ناکارآمدی یا فساد در نهادهای فرهنگی (گزارش‌های منفی، هدررفت بودجه، نبود شفافیت) که باعث می‌شود دولت یا مجلس اعتمادشان را از دست بدهند و بودجه را کاهش دهند. تغییر ساختار: ادغام نهادها، انتقال مأموریت‌ها به بخش خصوصی یا شهرداری‌ها، یا تمرکز روی پروژه‌های تجاری‌تر (مثلاً گردشگری) به جای حمایت مستقیم از هنرمندان.
    • NP IR ۱۸:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
      این‌که چند نماینده بر ضرورت حفظ و حتی افزایش بودجه فرهنگی تأکید می‌کنند، نکته‌ی مثبتی است؛ مخصوصاً وقتی خودشان می‌گویند فرهنگ سرمایه‌گذاری راهبردی است نه هزینه. اما برای مردم مهم است بدانند این بودجه دقیقاً کجا و با چه نتیجه‌ای خرج می‌شود. به‌نظر می‌رسد در کنار جلوگیری از کاهش بودجه، سه کار ضروری است: 
    • NP IR ۱۸:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
      ۱) انتشار شفاف و سالانه‌ی ریز بودجه و گزارش عملکرد همه نهادهای فرهنگی،  ۲) جابه‌جایی بودجه از ساختارهای موازی و کم‌اثر به سمت برنامه‌های ملموس در زندگی مردم، به‌ویژه نوجوانان، هنرهای بومی و میراث فرهنگی،  ۳) تعریف شاخص‌های قابل‌سنجش برای «اثر فرهنگی» تا هر نهادی که خروجی واقعی ندارد، اصلاح ساختار بدهد نه این‌که فقط بودجه بیشتری مطالبه کند.  اگر این سه شرط کنار افزایش بودجه قرار بگیرد، هم قدرت نرم کشور تقویت می‌شود هم اعتماد مردم و هنرمندان به سیاست‌های فرهنگی برمی‌گردد.»
    • NP IR ۱۸:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
      این‌که فقط سه درصد از بودجه عمومی به فرهنگ می‌رسد، با گستره وظایف ۴ دستگاه اصلی و ده‌ها نهاد فرعی فرهنگی هم‌خوانی ندارد و عملاً به تضعیف قدرت نرم کشور منجر می‌شود. اگر فرهنگ را سرمایه‌گذاری بدانیم نه هزینه، منطقی است در برنامه هفتم سهم فرهنگ به‌صورت تدریجی افزایش یابد و در عین حال، گزارش شفافی از نحوه هزینه‌کرد بودجه فرهنگی منتشر شود تا هم اعتماد مردم جلب شود هم جلوی موازی‌کاری و هدررفت گرفته شود.»
    • NP IR ۱۸:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
      با اصلِ این صحبت که حذف بودجه نهادهای فرهنگی خطای راهبردی است موافقم، اما مردم حق دارند بدانند این بودجه دقیقاً کجا و با چه نتیجه‌ای خرج می‌شود. اگر فرهنگ را سرمایه‌گذاری می‌دانیم، لازم است
    • NP IR ۱۸:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
      ۱) گزارش شفاف سالانه از عملکرد و هزینه‌کرد همه نهادهای فرهنگی منتشر شود، ۲) بودجه از نهادهای موازی و کم‌اثر به سمت برنامه‌های مؤثر در زندگی واقعی مردم، مثل حمایت از هنرمندان مستقل، آموزش نوجوانان و حفظ میراث فرهنگی، منتقل شود، ۳) شاخص‌های قابل‌سنجش برای «اثر فرهنگی» تعیین شود تا هر نهادی که نتیجه نمی‌گیرد، اصلاح ساختار بدهد نه این‌که صرفاً بودجه بیشتری مطالبه کند. این‌طوری هم قدرت نرم کشور تقویت می‌شود، هم مردم احساس می‌کنند پول بیت‌المال واقعاً صرف فرهنگ می‌شود، نه ساختارهای سنگین و کم‌فایده
    • NP IR ۱۸:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
      با این جمع‌بندی که اولویت صرفه‌جویی باید بنگاه‌های دولتی زیان‌ده و هلدینگ‌های پرهزینه باشد موافقم؛ اما در کنار آن انتظار می‌رود همه نهادهای فرهنگی هم به‌طور شفاف نشان دهند هر ریال بودجه چه خروجی فرهنگیِ قابل‌سنجشی داشته است. اگر فرهنگ را سرمایه‌گذاری استراتژیک می‌دانیم، راه درست این است که:
    • NP IR ۱۸:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
      ۱) گزارش عمومیِ سالانه از عملکرد مالی و فرهنگی نهادها منتشر شود، ۲) نهادهای موازی ادغام و بودجه به برنامه‌های مؤثر برای مردم، هنرمندان مستقل و نوجوانان منتقل شود، ۳) اصلاح بنگاه‌های بزرگ دولتی واقعاً در عمل آغاز شود، نه فقط در شعار. در این صورت هم منابع هدررفته برمی‌گردد، هم جامعه می‌بیند که تقویت فرهنگ و اصلاح اقتصاد دولتی دو مسیر موازی و مکمل‌اند، نه جایگزین هم.»
    • NP IR ۱۸:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
      حرف شما درباره ضرورت حفظ بودجه فرهنگی کاملاً درست است؛ در شرایط تورم و فشار اقتصادی، اگر فرهنگ تضعیف شود، هزینه‌های اجتماعی و امنیتی آینده چند برابر خواهد شد. انتظار ما از مجلس این است که در کنار جلوگیری از کاهش بودجه، سه کار را جدی کند:
    • NP IR ۱۸:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
      با این نظر که افزایش بودجه فرهنگی برای تقویت جایگاه ایران و مقابله با تهدیدات ضروری است موافقم؛ اما مردم و هنرمندان انتظار دارند در کنار عدد بودجه، کیفیت هزینه‌کرد هم جدی گرفته شود. اگر قرار است سهم فرهنگ در بودجه بالا برود، لطفاً هم‌زمان:
    • NP IR ۱۸:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
      ۱) گزارش شفاف و عمومی از عملکرد همه نهادهای فرهنگی منتشر شود، ۲) بودجه به‌سمت برنامه‌های ملموس برای جامعه، به‌ویژه جوانان و هنرهای بومی و میراث فرهنگی، هدایت شود نه فقط ساختارهای اداری، ۳) شاخص‌های مشخصی برای سنجش «اثر فرهنگی» تعیین شود تا هر نهادی که خروجی واقعی ندارد، اصلاح ساختار بدهد. در این صورت، هم سرمایه نرم کشور قوی‌تر می‌شود هم مردم احساس می‌کنند افزایش بودجه فرهنگی واقعاً به بهبود زندگی و هویت فرهنگی‌شان کمک کرده است.»
    • NP IR ۱۸:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
      «با این نکته که فرهنگ بدون عدالت بودجه‌ای زمین‌گیر می‌شود موافقم؛ اما عدالت فقط به «حجم بودجه» نیست، به شفافیت و کارآمدی هم هست. اگر واقعاً فرهنگ را ستون سلامت روان و امنیت اجتماعی می‌دانیم، انتظار می‌رود:
    • NP IR ۱۸:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
      ۱) جزئیات ردیف‌های فرهنگی و نتایجشان هر سال به‌طور عمومی منتشر شود، ۲) سهم قابل‌توجهی از بودجه به برنامه‌های پیشگیرانه و آموزشی برای نسل جوان و سلامت روان اختصاص یابد، نه فقط ساختارهای بزرگ و پرهزینه، ۳) نهادهای ناکارآمد ادغام یا اصلاح شوند تا هم عدالت در توزیع بودجه رعایت شود هم مردم احساس کنند این پول مستقیماً به بهبود زندگی فرهنگی و اجتماعی‌شان برمی‌گردد. در غیر این صورت، فقط عدد بودجه بزرگ‌تر می‌شود اما «حکمرانی مؤثر فرهنگی» که فرمودید، اتفاق نمی‌افتد.»
    • NP IR ۱۸:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
      این‌که می‌گویید کاهش بودجه فرهنگی آدرس غلط است حرف درستی است؛ واقعاً بدون سرمایه‌گذاری روی فرهنگ، امنیت، اقتصاد و آرامش اجتماعی هم آسیب می‌بیند. ولی مردم انتظار دارند در کنار دفاع از افزایش بودجه، چند اصل هم جدی گرفته شود:
    • NP IR ۱۸:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
      ۱) شفافیت کامل در بودجه و گزارش عمومیِ سالانه از عملکرد همه نهادهای فرهنگی، ۲) اولویت‌دادن به برنامه‌های مؤثر در زندگی واقعی مردم، مثل آموزش نوجوانان، هنرهای بومی، میراث فرهنگی و حمایت از هنرمندان مستقل، نه فقط ساختارهای اداری، ۳) تعریف شاخص‌های روشن برای سنجش «اثر فرهنگی» تا هر نهادی که خروجی واقعی ندارد، اصلاح ساختار بدهد نه این‌که فقط بودجه بیشتری بگیرد. اگر این سه شرط کنار افزایش بودجه قرار بگیرد، هم جبهه فرهنگی قوی‌تر می‌شود هم اعتماد مردم به سیاست‌های فرهنگی برمی‌گردد.»
    • NP IR ۱۸:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
      حرف‌های حدادی فرصت خوبی است که روی «اولویت فرهنگ در کنار اصلاح اقتصادی» تأکید کنی، بدون شعار دادن. 📚 متن پیشنهادی برای کامنت (کوتاه و قابل‌کپی) «این‌که کاهش بودجه فرهنگی تهدیدی برای نسل‌های آینده است حرف درستی است؛ اما تا وقتی ساختارهای زیان‌ده و خصولتی اصلاح نشوند، فرهنگ همیشه اولین قربانیِ کسری بودجه خواهد بود. اگر واقعاً آینده ایران را به قدرت نرم آن گره‌خورده می‌دانیم، لازم است:
    • NP IR ۱۸:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
      ۱) قبل از فکر کردن به کوچک‌کردن ردیف‌های فرهنگی، جلوی هدررفت منابع در شرکت‌های زیان‌ده و نهادهای موازی گرفته شود، ۲) بخشی از همین منابعِ نجات‌یافته به برنامه‌های مشخص برای نوجوانان، سواد رسانه‌ای، هنر مستقل و زیرساخت‌های محلی منتقل شود تا مردم اثرش را در زندگی روزمره ببینند، ۳) مجلس زمان تصویب بودجه، این جابه‌جایی را به‌صورت شفاف مطالبه و گزارش کند تا اعتماد عمومی به شعار «فرهنگ سرمایه‌گذاری است، نه هزینه» برگردد.»
    • NP IR ۱۸:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
      این‌که در برنامه هفتم، دولت مکلف شده سهم فرهنگ را هر سال پلکانی افزایش دهد، نکته‌ی مثبتی است و با حرف شما که فرهنگ سرمایه‌گذاری است، هم‌خوانی دارد. اما برای مردم مهم است ببینند این افزایش بودجه دقیقاً چطور به بهبود زندگی فرهنگی، آموزش نوجوانان، هنرمندان مستقل و اصلاح مشکلاتی مثل اسراف و بهره‌وری پایین که خودتان گفتید، کمک می‌کند. اگر قرار است سهم فرهنگ بالا برود، لطفاً هم‌زمان سه کار انجام شود:
    • NP IR ۱۸:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
      ۱) انتشار شفاف و سالانه‌ی ریز بودجه و گزارش عملکرد همه نهادهای فرهنگی، ۲) جابه‌جایی بودجه از ساختارهای کم‌اثر و موازی به سمت برنامه‌های ملموس در مدرسه، محله و رسانه، ۳) تعریف شاخص‌های قابل‌سنجش برای اثر فرهنگی تا هر نهادی که خروجی واقعی ندارد، اصلاح ساختار بدهد نه این‌که فقط بودجه بیشتری مطالبه کند. آن‌وقت هم روحِ قانونِ برنامه هفتم اجرا می‌شود، هم مردم احساس می‌کنند بودجه فرهنگ واقعاً به نفع آن‌ها و آینده فرزندانشان خرج می‌شود.

