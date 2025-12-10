نمایندگان مجلس درباره بودجه فرهنگی چه گفتند؟

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: ۱۸۰ پژوهشگر حوزه‌های اقتصاد و علوم اجتماعی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور اعلام کردند که راه تراز کردن بودجه، کاهش هزینه‌ها است. اما آنچه از دل این مطالبه بیرون آمده که با صراحت می‌گویند بدون مماشات بودجه برخی نهادها را حذف کنید بیش‌تر شبیه به پاک‌کردن صورت‌مسأله است تا حل آن. چراکه بخشی از فعالان رسانه‌ای این توصیه را تبدیل به مطالبه حذف بودجه برخی نهادها (خصوصاً نهادهای فرهنگی) کرده‌اند.

در صورتی‌که این نگاه، از همان ابتدا با یک پیش‌فرض مخدوش شروع می‌شود، اینکه فرهنگ «هزینه‌زا» است و حذف بودجه آن مشکلی را حل خواهد کرد. حال‌آنکه تجربه سال‌های اخیر نشان داده فرهنگ نه تنها هزینه‌زا نیست حتی هزینه‌های اجتماعی، سیاسی و حتی اقتصادی را کاهش می‌دهد. چون کشوری که پایگاه فرهنگی ضعیف دارد، ناگزیر از ده‌ها برنامه جبرانی و واکنشی پرهزینه‌تر خواهد بود. موضوعی که نمایندگان نیز مجلس شورای اسلامی بر آن تاکید کردند که دولت نه تنها نباید بودجه فرهنگی را کاهش یا تضعیف کند بلکه باید در راستای تقویت بودجه فرهنگی گام بردارد که مطابق با شعار انتخاباتی رئیس جمهور مبنی بر اجرای برنامه هفتم و سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری است.