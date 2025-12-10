فاطمه محمدبیگی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه دفعات متعددی به کاهش بودجه‌های فرهنگی اعتراض کرده‌ام اظهار کرد: حذف فرهنگ از معادلات اقتصادی، زیست‌بوم پیشرفت کشور را نابود خواهد کرد.

وی با بیان اینکه امروز با پدیده «اقتصاد بدون فرهنگ» مواجه هستیم، گفت: این رویکرد بسیار خطرناک است و باید از حرکت به سمت این مقوله پرهیز و خودداری شود.

محمدبیگی تاکید کرد: بسیاری از شکست‌های اقتصادی ما ناشی از تهاجم فرهنگی غرب، اسراف و تبذیر است و اگر به بهانه مشکلات اقتصادی، فرهنگ را حذف کنیم ظلمی بزرگ هم به اقتصاد و هم به مردم و نسل آینده خواهد بود.

نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس تأکید کرد: فرهنگ مانند هوای یک جامعه است و اگر نتوانیم آن را مدیریت کنیم، هوای تمدن آلوده می‌شود و همه را در خود خفه خواهد کرد.

وی اضافه کرد: تصور اینکه با حذف بودجه فرهنگی می‌توان مشکلات اقتصادی را حل کرد، خطای بزرگی است و بدون شک این اقدام نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه زیست‌بوم رشد و پیشرفت را نابود می‌سازد.

محمدبیگی ادامه داد: راه‌حل مشکلات اقتصادی در مدیریت صحیح و حل ریشه‌ای مسائل است، نه در پاک کردن صورت‌مسئله‌ها و انحراف افکار عمومی و این روش قطعاً اشتباه‌ترین مسیر است و باید اصلاح شود.

نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس با اشاره به اهمیت نهادهای فرهنگی در جامعه گفت: این نهادها نقش بی‌بدیلی در جلوگیری از بحران‌های اجتماعی و اخلاقی دارند و اگر نهادها و مراکز فرهنگی به‌درستی تقویت شوند، می‌توانند مانع بسیاری از آسیب‌های اجتماعی همچون اعتیاد، فروپاشی خانواده، کاهش سرمایه اجتماعی و بحران‌های اخلاقی شوند.

وی بیان کرد: فرهنگ، ستون فقرات جامعه است و بدون آن هیچ برنامه اقتصادی یا اجتماعی به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.

محمدبیگی هشدار داد: حذف یا کاهش بودجه نهادهای فرهنگی پیامدهای خطرناکی به‌دنبال داشته و زمینه‌ساز گسترش ناهنجاری‌های اجتماعی، افزایش فاصله نسلی و تضعیف هویت ملی خواهد شد.

وی در پایان عنوان کرد: وقتی فرهنگ تضعیف شود، جامعه در برابر تهاجم فرهنگی بیگانه بی‌دفاع می‌ماند و این امر نه تنها امنیت اجتماعی را تهدید می‌کند بلکه مسیر پیشرفت اقتصادی و علمی کشور را نیز مسدود خواهد ساخت.