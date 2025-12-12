آیت الله صفایی بوشهری: آقای پزشکیان! توجه به فرهنگ راهبردی است

آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری عضو مجلس خبرگان رهبری در گفتگو با خبرنگار مهر راجع به اهمیت فعالیت‌های فرهنگی و ارتقا آنها از سوی حاکمیت اظهار کرد: بی‌تردید فرهنگ اساس و پایه شخصی و اجتماعی یک جامعه است و تمامی امور سیاسی و اجتماعی حتی امنیتی، علم و فناوری بر اساس فرهنگ طراحی، مدیریت و نظارت برنامه‌ریزی می‌شود.

وی فرهنگ را ریشه شخصیت یک جامعه دانست و افزود: به همین خاطر هست که در نظام هندسه حکومت اسلامی، فرهنگ پایگی یک اصالت راهبردی است.

این عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: از جهت اینکه فرهنگ اصالت راهبردی حکومت اسلامی هست، یکی از وظایف مهم حکمرانان اسلامی در نظام حکمرانی حکومت اسلامی توجه ویژه به حوزه فرهنگ است.

آیت الله صفایی بوشهری گفت: قطعاً توجه جامع به حوزه فرهنگ نشان از مدیریت کارآمد و عقلانیت مدیریتی است و به همین جهت امام راحل و عظیم الشأن و مقام معظم رهبری در این معنا همواره تاکید داشتند، تا الان جهان استکبار با انواع تهاجم سخت موفق به شکست انقلاب شکوهمند اسلامی ایران نشده است.

این عضو مجلس خبرگان رهبری یادآور شد: جهان استکبار در اندیشه تهاجم جدی نرم به حوزه فرهنگ و سیاست هستند، به همین جهت فرهنگ، مقاومت فرهنگی و توجه به حوزه فرهنگ یک توجه راهبردی است.

آیت الله صفایی بوشهری همچنین در رابطه با نامه‌ای که برای حذف بودجه‌های فرهنگی به رئیس جمهور نوشته شده است، اظهار کرد: با توجه به اهمیت فرهنگ در حکومت اسلامی قطعاً توجه به این حوزه یک توجه اصیل و راهبردی است.