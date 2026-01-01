منتظری: شهادت سلیمانی و المهندس نقطه عطفی برای جبهه مقاومت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عالی کشور، در حاشیه مراسم بزرگداشت ششمین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی که عصر امروز (پنجشنبه) در مصلی امام خمینی (ره) تهران برگزار شد، با اشاره به آثار عمیق شهادت سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس اظهار کرد: شهادت این دو فرمانده بزرگ و دیگر شهدای مقاومت، حادثهای بسیار تأثیرگذار و نقطه عطفی مهم برای جهان اسلام، بهویژه ملتهای ایران و عراق و جریان مقاومت بود.
وی افزود: این واقعه تاریخی همواره برای ملتهای ایران و عراق و مجموعه جبهه مقاومت از اهمیت ویژهای برخوردار بوده و الهامبخش مبارزات آزادیخواهان در منطقه است.
رئیس دیوان عالی کشور با دعا برای پیروزی ملتهای مقاوم منطقه تصریح کرد: امیدواریم خداوند متعال به ملتهای ایران و عراق توفیق روزافزون عنایت فرماید و جریان مقاومت در فلسطین، یمن و سایر سرزمینها بتواند با ایستادگی در برابر استکبار و صهیونیسم به اهداف عالیه خود دست یابد.
حجتالاسلام منتظری در پایان خاطرنشان کرد: بدون تردید، جبهه مقاومت میتواند با الهام از درس بزرگ شهادت این عزیزان، مسیر مقابله با استکبار را با قدرت و پایداری ادامه داده و به توفیقات بیشتری نائل شود.
