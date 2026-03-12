به گزارش خبرنگار مهر، سیزدهمین روز از جنگ ترکیبی ایران با ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی در حالی به سپری می شود که امواج عملیات وعده صادق۴ به باور تحلیلگران، معادلات اتاق‌های فرماندهی پنتاگون را تغییر داده است؛ در آغاز این روز همزمان با اصابت موشک‌های هایپرسونیک "فتاح" و "خیبرشکن" به بیش از ۵۰ هدف در حیفا، تل‌آویو و بئرسبع، منابع خبری از آواربرداری مقر موساد در تل‌آویو و سانسور کامل تصاویر آن توسط ارتش اسرائیل خبر می‌دهند. در این میان، سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا ضمن اعلام انهدام یک فروند پهپاد MQ۹ آمریکایی در کرمان، از وقوع حادثه‌ای مشکوک در بندر صلاله عمان خبر داد و تأکید کرد که امنیت همسایگان "خط قرمز" تهران است. در آن سوی میدان، رسانه‌های آمریکایی فاش کردند که تیم دونالد ترامپ پس از تحمل ضربات مهلک انسانی و مالی، پشت صحنه در حال "التماس برای یافتن راه خروج" از این جنگ فراگیر است، در حالی که قیمت بنزین در کالیفرنیا به‌عنوان اولین تبعات داخلی این ماجراجویی جهش کرده است.

۱. واقعیت‌های میدان: از حیفا تا الخرج

بر اساس اطلاعیه شماره ۳۳ روابط عمومی سپاه، عملیات مشترک با حزب‌الله لبنان در طول یک بازه ۵ ساعته، پدافند گنبد آهنین را قفل کرد. اصابت موشک‌های قدر، عماد و فتاح به پایگاه‌های آمریکایی "الازرق" و "الخرج" در منطقه، این پیام را مخابره کرد که جبهه مقاومت قادر به مدیریت صحنه نبرد در چند جبهه به‌صورت همزمان است.

۲. شکست سانسور و اطلاعات

اعتراف منابع اسپانیایی به ممنوعیت انتشار تصاویر تخریب مقر موساد از سوی اداره سانسور پیشینی اسرائیل، نشان‌دهنده عمق راهبردی ضربات وارد شده است. کارشناسان نظامی معتقدند "زندگی آژیر به آژیر" ساکنان اراضی اشغالی که در بیانیه سپاه به آن اشاره شده، مهمترین شاخص ناکارآمدی دکترین امنیتی نتانیاهو در برابر عملیات‌های ترکیبی ایران است.

۳. معمای عمان و پیام به همسایگان

در حالی که رسانه‌های معاند تلاش می‌کنند ایران را به نقض حاکمیت همسایگان متهم کنند، اظهارات سخنگوی قرارگاه خاتم الانبیا درباره حادثه "مشکوک" بندر صلاله و تأکید بر احترام به امنیت ملی عمان، یک هشدار دیپلماتیک-امنیتی دو پهلو بود: تهران تحرکات خرابکارانه در نزدیکی مرزهایش را رصد می‌کند، اما به دنبال تنش با همسایگان جنوبی خلیج فارس نیست.

۴. بن‌بست در واشنگتن

وبگاه "آنتی‌وار" از شکاف عمیق بین لفاظی‌های رسانه‌ای کاخ سفید و واقعیت پشت پرده پرده برداشت. همزمان، فرماندار کالیفرنیا با اشاره به جهش قیمت بنزین، جنگ طلبی ترامپ را عامل بی‌ثباتی بازارها دانست. این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که بنا بر آمار غیررسمی، پایگاه‌های آمریکایی در منطقه ظرف ۱۳ روز گذشته خسارات سنگینی متحمل شده و روند تخلیه مجروحان آمریکایی از کویت و عراق همچنان ادامه دارد.