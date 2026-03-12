سید محمدعلی مرویان حسینی- فعال فضای مجازی: آقای ترامپ! شاید تو سیاست را در «برج های تجاری و معادلات دلاری» آموخته باشی، اما اینجا ایران است، بیشه شیران، سرزمین «معادلات ایمان» و «هندسه مقاومت».

تو که مدّعی «مدیریت جهانی وهنر معامله» بودی. اکنون نظاره کن که چگونه بزرگ ترین قمار عمرت را در برابر اراده ی این ملّت باختی و تمام رشته هایت در «جنگ ترکیبی» پنبه شد.

۱ـ شکست در محاسباتِ «خلأ قدرت»

بزرگترین خطای تو و اتاق های فکرت این بود که گمان کردید با عروج ملکوتی رهبر حکیم ما، شیرازه این نظام از هم می‌پاشد. تو منتظر آشوب و تزلزل بودی اما دیدی که چگونه ساختار پولادین این نظام، در کمترین زمان و با آرامشی الهی، تحت هدایت و نظارت مجلس خبرگان، حضرت آیت الله سیدمجتبی خامنه ای «مد ظله العالی» را به عنوان سکّاندار جدید انقلاب برگزید.

این انتقال قدرت مقتدرانه پرچم ولایت، تیر خلاصی بود بر پیکر جنگ روانی تو، ما به جهان ثابت کردیم که در ایران اسلامی، «قائم‌به شخص» نیستیم. بلکه قائم به آرمان و «متصّل به نصرت الهی» هستیم.

۲ـ مواجهه با رهبری از جنس «تبیین و میدان»

آقای ترامپ! تو اکنون با رهبری مواجهی که نه تنها وارث فقه و حکمت، بلکه پرورده مکتب صراحت و شجاعت است. کسی که سال ها در کنار معمار کبیر مقاومت، تمام لایه های جنگ ترکیبی تو را رصد کرده و امروز با اشرافی کامل، فرماندهی جبهه حق را به دست گرفته است. اگر گمان کردی با ترور و تهدید، ایران مقتدر متوقف می‌شود، امروز را ببین که چگونه این ملت با انسجامی بی نظیر، پشت سر رهبری جدید خود ایستاده و شعاع نور این ولایت، از تهران تا عمق استراتژیک کاخ های پوشالی شما رسیده است.

۳ـ ورشکستگی در جنگ اقتصادی و نظامی:

تو «فشارحداکثری» را به کار گرفتی تا معیشت مردم را به گروگان بگیری، اما آنچه به دست آوردی تنها «رسوایی حداکثری» بود. صورت حساب میلیارد دلاری خسارت رژیم صهیونیستی در نبرد اخیر و هزینه های گزافی که برای رهگیری پهپاد های ارزان قیمت ما پرداخت گردید؛ نشان داد که «هنر معامله» تو چیزی جز «هنر خسارت زدن به مالیات دهندگان آمریکایی» نبوده است.

۴ـ پیام نهایی:

آقای ترامپ، به تعبیر مقتدای شهیدمان امام خامنه ای «رضوان الله تعالی علیه» دوران «بزن و در رو» به پایان رسیده است.تو که در انتقال قدرت در کشور خودت، فضاحت به بار آوردی و ساختمان کنگره آن به لرزه افتاد، حال ببین که در ایران مقتدر، تحت شدید ترین فشارها، پرچم ولایت با شکوهی بی نظیر به دست علمداری بصیر سپرده شد.

ما از جنگ ترکیبی تو، یک «دفاع ترکیبی مقتدرانه چند لایه» ساختیم. تو با خاطره ای تلخ از شکست به تاریخ خواهی پیوست، در حالی که این پرچم، تحت فرماندهی رهبر جدیدمان، با صلابت تر از همیشه بر فراز قدس شریف به اهتزاز خواهد آمد.

اینجا ایران است، سرزمین بن بست شکن ها. بهتر است به فکر شمارش خسارت هایت باشی!