به گزارش خبرگزاری مهر، به دنبال حملات اخیر در منطقه، شبکه پدافند هوایی رژیم اسرائیل با چالشها و آسیبپذیریهای جدیدی روبرو شده است.
روزنامه صهیونیستی هاآرتص گزارش میدهد که پس از حمله پهپادی ایران به یک سیستم راداری متعلق به آمریکا در قطر، که نقش کلیدی در شناسایی موشکهای بالستیک به سمت اراضی اشغالی ایفا میکرد، زمان هشدار پیش از حملات موشکی برای اسرائیل به شدت کاهش یافته است.
این گزارش همچنین به حمله موفق به یک سامانه دفاع موشکی تاد (THAAD) متعلق به آمریکا در امارات اشاره میکند. علاوه بر این، حزبالله لبنان نیز اعلام کرده که یک سایت ارتباطات ماهوارهای نظامی در اراضی اشغالی را هدف قرار داده است.
تحلیلگران نظامی بر این باورند که این رویدادها ضعفهای قابل توجهی را در ساختار دفاع هوایی رژیم اسرائیل نمایان ساخته است. سیستمهای پیشرفتهای مانند گنبد آهنین و ارو که هر کدام برای مقابله با تهدیدات خاصی طراحی شدهاند، در برابر حملات ترکیبی و پیچیده، به ویژه پهپادهای انتحاری یا حملات هدفمند به مراکز راداری و پرتابگرها، مصونیت کامل ندارند.
در شرایطی که این سیستمهای پدافندی بسیار گرانقیمت بوده و خود به هدفی استراتژیک تبدیل شدهاند، وارد کردن خسارت به آنها میتواند توان دفاعی رژیم اسرائیل را به طور چشمگیری تضعیف کند. این امر نگرانیها را در مورد توانایی این رژیم برای مقابله مؤثر با تهدیدات فزاینده از سوی بازیگران منطقهای افزایش داده است.
