مجروحیت ۲۸۶ همدانی در حملات آمریکایی صهیونی

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ملانوریشمسی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران با تشریح آخرین وضعیت استان در پی حملات اخیر، اظهار کرد: متأسفانه در پی حملات دشمن جنایتکار، بیش از ۲۰ نفر از هماستانیها شهید شدند و ۳۰ نفر از مردم همدان نیز در سایر نقاط کشور به شهادت رسیدهاند.
وی با بیان اینکه در حملات دشمن به استان همدان ۲۸۶ نفر دچار صدمه و جراحت شدند، ادامه داد: با اقدامات بهعملآمده از سوی کادر بهداشت و درمان، عمده این عزیزان پس از بهبودی مرخص شده و در حال حاضر فقط ۱۸ نفر در مراکز درمانی بستری هستند.
وی افزود: تاکنون بیش از ۴۰ نقطه از استان مورد اصابت حملات دشمن قرار گرفته که بیش از ۵۰ درصد آنها به اماکن غیرنظامی شامل واحدهای مسکونی، صنفی و تولیدی بوده است.
استاندار همدان در ادامه با بیان اینکه هیچگونه مشکلی در تأمین نیازهای شهروندان استان وجود ندارد، افزود: استان همدان در دوران جنگ پذیرای ۲۵۰ هزار نفر از هموطنان است که تمامی نیازهای آنها نیز بهطور کامل تأمین شده است.
وی با اشاره به اقدامات صورتگرفته برای توزیع کالاهای اساسی، بیان کرد: بازارچههای محلی برای توزیع این کالاها در نقاط مختلف استان راهاندازی شده است.
ملانوری شمسی ادامه داد: آرد به میزان کافی توزیع شده و هیچگونه کمبودی در زمینه تأمین نان و سایر اقلام ضروری وجود ندارد.
وی با تأکید بر آمادگی کامل استان در زمینه تأمین و توزیع کالاهای اساسی، افزود: تمهیدات لازم در این خصوص پیش از آغاز جنگ اندیشیده شده بود و ستاد تنظیم بازار بهصورت روزانه جلسات خود را برگزار و روند توزیع اقلام مورد نیاز مردم را بهطور مستمر پایش میکند.
