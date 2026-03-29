۹ فروردین ۱۴۰۵، ۹:۲۹

آخرین اخبار از دژ استوار ایران؛ روز ۳۰

انهدام غول۷۰۰میلیون دلاری با پهپاد ۲۰هزار دلاری؛ شگفتانه‌ها در راه است

روز سی‌ام جنگ را می‌توان نقطه عطف تثبیت واقعیت جدیدی در منطقه دانست: آمریکا نه تنها به هیچ یک از اهداف راهبردی خود دست نیافته، بلکه با واکنش هوشمندانه، هدفمند و فزاینده ایران مواجه شده است.

گروه سیاسی خبرگزاری مهر: در پی حملات هوایی شبانه‌روز گذشته آمریکا به چندین دانشگاه بزرگ ایران که منجر به شهادت و مجروحیت جمعی از دانشجویان و اساتید شد، جمهوری اسلامی ایران تغییر راهبردی در قواعد درگیری اعلام کرد. نیروهای مسلح با صدور بیانیه‌ای صریح، کلیه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشورهای متجاوز و حامیان آنها را "هدف مشروع دفاع مشروع" اعلام نمودند. این بیانیه تأکید کرده است که از این پس، هرگونه هدف‌گیری مراکز علمی و آموزشی ایران با پاسخ متناسب و متقارن علیه تأسیسات مشابه در کشورهای متجاوز مواجه خواهد شد.

همچنین دو تأسیسات حیاتی وابسته به صنایع نظامی و هوافضای آمریکا در منطقه در حملات دقیق و پیچیده‌ای هدف قرار گرفتند. منابع اطلاعاتی تأیید کرده‌اند که این تأسیسات نقش کلیدی در زنجیره تأمین تجهیزات پیشرفته مورد استفاده در حملات علیه ایران داشته‌اند. کارشناسان نظامی این حملات را نشان‌دهنده تغییر راهبرد از پاسخ‌های تدافعی به رویکرد تهاجمی و هدفمند می‌دانند که عملاً "هزینه جنگ" را به داخل خاک متحدان آمریکا و زیرساخت‌های حیاتی آن منتقل کرده است.

مهم‌ترین تحول میدانی روز سی‌ام، گزارش‌ها از افزایش محسوس توان عملیاتی نیروهای مسلح ایران است.

شمار "موج‌های" حملات موشکی و پهپادی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عدد ۸۵ رسیده است و این نشان می‌دهد که برخلاف پیش‌بینی‌های اولیه پنتاگون مبنی بر کاهش تدریجی توان تهاجمی ایران پس از یک ماه درگیری، نه تنها حجم حملات کاهش نیافته، بلکه حملات به مراتب هدفمندتر، هماهنگ‌تر و سنگین‌تر از روزهای نخست جنگ شده است.

با پایان یافتن سی‌اُمین روز جنگی که کاخ سفید وعده "پیروزی سریع و قاطع" آن را داده بود، اکنون حتی مقامات پنتاگون نیز در گفت‌وگوهای غیررسمی از "واقعیت تلخ میدانی" سخن می‌گویند. برآوردها نشان می‌دهد ایران همچنان بیش از ۶۰ درصد از توان موشکی و پهپادی پیش از جنگ را حفظ کرده است.

تنگه هرمز تحت کنترل عملیاتی ایران باقی مانده و تردد کشتی‌های غربی به صفر رسیده است.

همچنین اکثر پایگاه نظامی آمریکا در منطقه پس از حملات اخیر از مدار عملیاتی خارج شده‌اند و قیمت نفت همچنان بالای ۱۰۰ دلار باقی مانده و اقتصاد غرب را با تهدید جدی مواجه ساخته است.

روز سی‌ام جنگ را می‌توان نقطه عطفی در تثبیت واقعیت جدیدی در منطقه دانست: ایالات متحده نه تنها به هیچ یک از اهداف راهبردی خود دست نیافته، بلکه با واکنش هوشمندانه، هدفمند و فزاینده ایران مواجه شده است. از یک سو، تغییر قواعد درگیری و اعلام دانشگاه‌های دشمن به عنوان هدف مشروع، بازدارندگی جدیدی را ایجاد کرده که هزینه حمله به مراکز علمی ایران را به سطحی بی‌سابقه رسانده است. از سوی دیگر، افزایش موج‌های سپاه به ۸۵ و هدفمندتر و سنگین‌تر شدن حملات، روایت واشنگتن درباره "فرسایش توان ایران" را کاملاً ورشکسته ساخته است.

در این شرایط، حتی هواداران سرسخت جنگ در کنگره نیز به این جمع‌بندی رسیده‌اند که گزینه نظامی شکست خورده و تنها راه باقی‌مانده، پذیرش شروط ایران برای پایان جنگ است. هشدارها درباره "باتلاق زمینی" نیز با قاطعیت بیشتری تکرار می‌شود؛ باتلاقی که ورود به آن، فاجعه‌ای جبران‌ناپذیر برای واشنگتن به همراه خواهد داشت.

یک ماه پس از آغاز "خشم عظیم"، اکنون خشم واشنگتن در بن‌بستی فرو رفته که هر روز عمیق‌تر و فرار از آن دشوارتر می‌شود.

کد مطلب 6786095
محسن صمیمی

    IR ۰۹:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۹
      22 21
      پاسخ
      نیازی به هشدار نیست . بزنید و چند برابر تلافی کنید تا وحشت از حملات ایران فراگیر شود
    IR ۱۱:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۹
      11 13
      پاسخ
      باتوجه به اینکه ایران حمله کرده به صنایع مرتبط به صنایع نیروهای هوافضای امریکا ،این احتمال هست که امریکا هم حمله کنه به صنایعه مرتبط به نیروهای ،نظامی ایران ،پس از همین الان ،تمهیداتی اندیشیده بشه ،یا جای صنایعه تغییر کنه ویا مواد ووسایل نظامی از کشورهای دیگه وارد بشه ویا فکر دیگه ای بشه ،ای کاش کارخانجات وکارگاهای تولیدی ایران مانند کارخانه ها وکارگاهای تولیدی ماسک وغیره در دوران کرونا بودنندکه درسرتاسر کشور پخش بودنند واینجوری اگر دشمن هم حمله می کرد تاثیرچندانی نداشت
      IR ۱۲:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۹
        15 10
        چه فرقی میکند تا دور افتاده ترین روستاها که نامش راهم کسی نشنیده دارند میزنند.جنگ وکشتار باید متوقف بشه بشینند راهکار مناسب پیدا کنند
      IR ۱۸:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۹
        5 9
        اولا کارگاه های تولیدی در سراسر کشور هست دوما یادت نره که اول اسرائیل و آمریکا به صنایع ایران حمله کردن
    IR ۱۴:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۹
      18 24
      پاسخ
      باید سلاح هسته ای داشته باشم تا به آرامش برسیم
    IR ۱۶:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۹
      11 13
      پاسخ
      جنگ مقابل دشمن جنایتکار و دروغگو صبر و تحمل می‌خواد تا خون های شهیدان این جنگ‌ تحمیلی پایمال نشه افرین به مردم وطن پرست شبها میان خیابان ها امن باشه برای نیروهای مسلح که پای لانچر هستن
    IR ۱۶:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۹
      9 19
      پاسخ
      خود ترامپ خودشیفته نمیدانه این جنگ رو برای چی شروع کرد اگه بنفع امریکا بود مردم کشورش برای علیه اش تظاهرات نمیکردن کشورهای مثل اسپانیا و المان وووباهاش مخالفت نمیکردن این جنگ خواسته نتانیاهو صهیونیست کودک کش بود فقط
    IR ۱۶:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۹
      10 12
      پاسخ
      آمریکا تمام کشورهای اسلامی منطقه را به پادگان نظامی دور تا دور ایران تبدیل کرده یکی از دستاورهای این جنگ بایستی جمع آوری همه پایگاهها و جلوگیری از ایجاد مجدد آنها در منطقه باشد چرا که عامل تکرار بی ثباتی در منطقه و تجاوز به ایران هستند.
    IR ۱۶:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۹
      11 13
      پاسخ
      رزمندگان سپاه و ارتش و بسیج و نیروهای مسلح با صبر و حوصله دارن خوب با یک ابرقدرت مقابله میکنن که ابزارهای نظامی زیادی داره
    IR ۱۷:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۹
      8 11
      پاسخ
      داشتن سلاح هسته‌ای هم آرامش میاره هم تهدیدارو دفع میکنه
    IR ۱۹:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۹
      0 0
      پاسخ
      یکی از شیطنت های مهندسی اجتماعی و رسانه ای دشمن این بود که اینجور جا انداخت که اگر نظامی ها رو بزنه اشکال نداره! و تو دهن مردم اینو انداختن که اینجا رو چرا زدن مگه نظامی ها بودن! این سوال از اساس غلطه.
    IR ۱۹:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۹
      0 0
      پاسخ
      درمجموع ما درشرایط تحریم حداکثری هستیم چه سلاح اتمی داشته باشیم چه نداشته باشیم ولی اگر سلاح هسته ای داشتیم نه به قصداستفاده بلکه بعنوان بازدارنده شرایطی رابه دشمن تحمیل می کردیم که چنین جنگی پیش نمی آمد ودشمن جرات ترور مقامات مارانیز هرگز نمی داشت وحتی جرات تهدید نداشت.بعلاوه درشرایط قدرت همین تنگه هرمز نفع اقتصادی بالایی را درشرایط پرقدرت نصیب ما می کندموقعیتی که بسیاری ازکشورها آرزوی آن را دارند.
    IR ۲۰:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۹
      0 0
      پاسخ
      متجاوز شکست خورده باید خاک بدهد. پایگاه های آمریکایی در منطقه باید به تصرف نیروهای مسلح ایران در بیاد.
    IR ۲۰:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۹
      0 0
      پاسخ
      به نظر من باتوجه به بی دفاع شدن آسمان اسرائیل اگر ازنظر فنی امکان پذیرباشد پهبادهایی غیرنظامی خاص به آسمان دشمن بتوان فرستاد که تصاویر مکان حملات ما را ضبط کنند ودرسطح جهان ومردم خودما رسانه ای شود خیلی ازنظر قدرت‌نمایی ما تاثیر بالایی خواهد داشت.
    علی IR ۲۱:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۹
      0 0
      پاسخ
      بابا ملت بدانید و اگاه باشید اول اونها حمله کردن بد هم حمله کردن انتظار نداشتید که دست به سینه بشینیم و بگیم مرسی که زدی.
    سیدابراهیمی IR ۲۱:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۹
      0 0
      پاسخ
      درود بر مدافعان اسلام و ایران با نابودی غالب رادارهای زمینی در پایگاه‌های امریکایی،تمام اتکای آنها بر آواکس ها بعنوان رادارهای پرنده است.. دست مریزاد! باید علاوه بر تمرکز دقیق بر نابودی سوخت رسانها،تمرکز بیشتری بر رادارهای پرنده آنها شود که گفته می شود اکنون ۱۵ فروند در اختیار دارند.. چرا نباید روی زدن رادارهای پرنده در حال پرواز تمرکز کرد؟!
    IR ۲۳:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۹
      0 0
      پاسخ
      با توجه به اینکه آمریکا و اسقاطیل، مراکز قانونی هسته ای ایران رو زدن، ایران میتونه تمام مراکز هسته ای شون رو با خاک یکسان کنه. چون اسقاطیل فعالیت های اتمی اش رسمی نیست! پس حالا که تو کوچه خلوت گیرش آوردید تا میتونید مراکزشون رو بزنید. شکایت هم نمیتونه بکنه!
    IR ۰۰:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۰
      0 0
      پاسخ
      درود خدا قوت بر سپاه پاسداران و نیروهای مسلح، ارتش، خداوند بزرگ پشت پناهتون . زدن هواپیما آواکس عالی بود همینجوری قدرتمند پیش برید انشالله خبرکشتن نتانیاهو نسل کش

