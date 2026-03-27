به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا اطلاعیه جدید این قرارگاه را اعلام کرد. متن این اطلاعیه به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

با توکل به خداوند متعال و یاریگر رزمندگان اسلام و شکر به درگاه حضرتش که دشمنان را به دست فرزندان سلحشور شجاع و با اخلاص ملت در نیروهای مسلح مجازات می‌کند در امتداد حماسه آفرینی‌های نیروهای مسلح کشور عملیات پیوسته و مشترک موشکی و پهپادی نیروهای دریایی و هوافضای سپاه پاسداران در موج هشتاد و سوم عملیات وعده صادق ۴ با رمز مقدس یا اباعبدالله الحسین علیه السلام علیه اهداف دشمنان آمریکایی صهیونیستی شامل مخازن ذخیره و انبار نفت اشدود محل استقرار نظامیان ارتش کودک کش صهیونی در شهرک مدین مرکز تبادل اطلاعات نظامی آمریکا در منطقه و پایگاه‌های ارتش تروریستی آمریکا در الظفره و الدیری آشیانه‌های نگهداری و تعمیرات هواپیماهای ترابری و پهپادها در پایگاه علی السالم مخازن سوخت جت‌ها و جنگنده‌های نیروهای تروریستی آمریکا و آشیانه تعمیرات و نگهداری سامانه پاتریوت در پایگاه شیخ عیسی با سامانه‌های برد بلند و میانبرد سوخت جامد و مایع نقطه زن و سر جنگی چند کلاهکه و پهپادهای انهدامی و پرسه زن به اذن الهی با موفقیت به اجرا درآمد.

به دنبال بهره‌برداری خصمانه رژیم تروریستی آمریکا از پایگاه‌های هوایی موجود در کشورهای منطقه نیروی دریایی و هوافضای سپاه طی یک عملیات مشترک ویژه موشکی و پهپادی در موج ۸۴ عملیات وعده صادق ۴ با رمز مبارک یا خیرالرازقین ضمن انهدام سامانه‌های دفاع ضد موشکی و نفوذ موشک‌های سوخت جامد و مایع به پایگاه الخرج محل استقرار ناوگان سوخت رسان و پشتیبان هوایی را مورد آماج آتش موشکی و پهپادی قرار دادند در این اقدام ارزشمند چند هواپیمای پهن پیکر و سنگین سوخت رسان و پشتیبانی دشمن منهدم و چند فروند نیز مورد آسیب جدی قرار گرفت.

رزمندگان جان بر کف ما در نیروی دریایی و هوافضای سپاه ضمن کنترل هوشمندانه و قدرتمندانه تنگه هرمز و در دست داشتن ابتکار عمل در خلیج فارس هجوم به مواضع دشمن در منطقه را به فضل الهی با قدرت ادامه خواهند داد.

در ادامه عملیات پهپادی دلاورمردان ارتش جمهوری اسلامی ایران پایگاه پشتیبانی و بزرگ‌ترین مرکز حمل و نقل ارتش رژیم صهیونیستی در تل‌آویو مورد هجوم پهپادی قرار گرفت. همچنین نیروی پدافند هوایی ارتش یک فروند موشک کروز شلیک شده از هواگرد متخاصم آمریکایی صهیونی را در منطقه عمومی شمال غرب و تحت کنترل شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور هدف قرار داده و ساقط نمود.

رشادت‌های جانانه دلاورانه و غیورانه ارتشیان دلیر و سپاهیان سلحشور ادامه دارد. سقف اقدامات و تاکتیک‌های بی‌بدیل ما در این جنگ کف اقداماتی است که حتی به ذهنتان هم خطور نمی‌کند.

و ما النصر الا من عندالله العزیز الحکیم