کتاب «جنگ+۲»، اثری خواندنی از نشر سرو منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «جنگ+۲: آمریکا علیه انقلاب» نوشته سید مسعود جزایری نویسنده جوان در ۲۷۲ صفحه و با شمارگان ۳۰۰ نسخه توسط انتشارات سرو موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس منتشر شده است.

در این کتاب از ایجاد چالش‌ها، بحران‌ها، اقدامات تروریستی و تجزیه طلبانه و جنگ تحمیلی، با عنوان جنگ اول آمریکا و جنگ نرم به عنوان جنگ دوم آمریکا علیه انقلاب و جمهوری اسلامی ایران نامیده شده و به آن پرداخته شده است.

در بخشی از مقدمه این کتاب می‌خوانیم:

تلاش این نوشته آن است که ضمن بیان نقش اصلی آمریکا در بروز و هدایت جنگ علیه انقلاب در دو جبهه داخلی و خارجی، تصویری کلی از وضعیت کشور در برهه نخست انقلاب، اقدامات بحران زای گروه‌ها، جریانات و اشخاص در داخل و تهاجم نظامی رژیم بعث عراق به نیابت از آمریکا و در مقابل، دفع تهاجم توسط نیروها و رزمندگان ایران، ارائه دهد...

