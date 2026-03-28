هدف قرار گرفتن چند صنعت سنگین دشمن آمریکایی صهیونی در موج ممتد ۸۵

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اطلاعیه جدیدی صادر کرد. متن اطلاعیه به شرح ذیل است:

فمن اعتدی علیکم فعتدوا علیه به مثل معتدی علیکم

مردم مومن شجاع حماسه ساز ایران روز گذشته دشمن آمریکای صهیونیی از مبارزه با فرزندان رزمنده شما در زمین و دریا عاجز است بار دیگر رذیلانه صنایع غیرنظامی ایران را هدف قرار داد.

در پاسداشت ایستادگی و اتحاد مقدس شما شریف ترین و وفادارترین ملت ها و دفاع از عزت و کرامت ایران اسلامی رزمندگان غیور نیروی دریایی و نیروی هوافضای سپاه در موج ممتد و ادامه دار ۸۵ عملیات وعده صادق ۴ با رمز مبارک یا رسول الله و هدیه به شهدای صنایع کشور و تمام صنعتگران و تولید کننده های کشور در عملیاتی، چند صنعت سنگین متعلق به دشمن آمریکایی صهیونی متجاوز را در سرزمین های اشغالی و سایر نقاط، مورد تهاجم موشکی و پهپادی قرار دادند و بخشی هایی از آن را منهدم نمودند.

در حین این عملیات گسترده موشکی و پهپادی نیروی هوایی دشمن با اعزام جنگنده ها و پهپادهایی تلاش کرد سکوهای پرتاب ما را هدف قرار دهد که با آتش پدافند هوایی سپاه یک فروند هواپیمای راهبردی بدون سرنشین MQ۹ آمریکا در آسمان شیراز سرنگون شد و همچنین یک جنگنده F۱۶ آمریکایی در جنوب استان فارس مورد اصابت قرار گرفت و قبل از فرود در یکی از فرودگاه های عربستان، منهدم شد. فرماندهی مرکزی آمریکا طی بیانیه‌ای به اصابت و خسارت کلی به این جنگنده اعتراف نمود.

به حکمرانان بی تدبیر آمریکا هشدار داده بودیم که حمله به اهداف صنعتی را تلافی خواهیم کرد. این حمله فقط یک اخطار بود؛ اگر حمله به صنایع تکرار شود، پاسخ بعدی ما فراتر از تصور شما خواهد بود.

و ما النصر الا من عندالله العزیز الحکیم