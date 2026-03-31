آیین تشییع شهید «تنگسیری» در بندرعباس؛ دریابان دلاور روی دست مردم

خبرگزاری مهر، گروه استانها: صبح سه شنبه (۱۱ فروردین) با حضور پرشور اقشار مختلف مردم شهیدپرور، مسئولان و خانواده‌های معظم شهدا، آیین تشییع و بدرقه دریابانِ شهید «علیرضا تنگسیری» فرمانده پر افتخار نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در شهر بندرعباس آغاز شد .

این مراسم باشکوه از پارک شهید دباغیان (مقابل میدان امام خمینی) آغاز شده و پس از حرکت دسته‌های عزادار، پیکر مطهر این شهید والامقام به سمت مسجد جامع و میدان انقلاب بندرعباس تشییع می شود .

در این آیین معنوی، مردم ولایتمدار و شهیدپرور هرمزگان با سینه‌زنی و سر دادن شعارهای «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل»، بار دیگر با آرمان‌های والای شهدا و انقلاب اسلامی تجدید میثاق کردند .

گفتنی است، سردار سرافراز اسلام، دریابان علیرضا تنگسیری، در پی حمله دشمن متجاوز آمریکایی-صهیونیستی به جنوب کشور، به درجه رفیع شهادت نائل آمد .

وی از سال ۱۳۹۷ فرماندهی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را بر عهده داشت و نقش مؤثری در تأمین امنیت پایدار خلیج فارس و تنگه هرمز ایفا کرد .