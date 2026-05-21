رئیسی: تنگه هرمز امروز در امنیت کامل است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالحمید رئیسی عصر پنجشنبه در مراسم بزرگداشت دریابان شهید علیرضا تنگسیری و شهدای نیروی دریایی سپاه که با حضور خانواده معظم شهدا، فرماندهان و جمعی از پاسداران و مردم شهیدپرور در مسجد جامع بندرعباس برگزار شد، اظهار داشت: شهادت دریادلانی چون شهید تنگسیری و همرزمانش، نشان‌دهنده مهر و محبت این سربازان در قلب مردم ایران است.

وی افزود: امروز الحمدلله می‌توان گفت نیروی دریایی سپاه در مقابله با دشمنان، به نمایندگی از همه مردم ایران، در برابر قدرت‌های جهانی ایستاده است.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در نیروی دریایی سپاه تصریح کرد: تنگه هرمز امروز بدون حضور شهیدان و همرزمانشان در امنیت کامل است و رزمندگان با ولایت‌مداری و عهد با شهدا، سایه فرماندهی کل را در نیروهای مسلح تداوم بخشیده‌اند. به حول قوه الهی، این گونه رقم خورده است که ضربه نهایی بر پیکره دشمن توسط همین نیروها زده خواهد شد.

رئیسی در پایان با تشکر از همه دست‌اندرکاران برگزاری مراسم و نیز مردم شهیدپرور سراسر ایران، خاطرنشان کرد: گرچه شهدا در میان ما نیستند، اما یاد و راهشان در سراسر ایران اسلامی زنده و جاری است.