۱۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۷:۲۷

پیکر مطهر شهید تنگسیری چهارشنبه در میدان انقلاب تشییع می‌شود

پیکر مطهر شهید تنگسیری چهارشنبه در میدان انقلاب تشییع می‌شود

مراسم‌ تشییع‌ پیکر مطهر فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، چهارشنبه از میدان انقلاب به سمت معراج‌ شهدا برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم‌ تشییع‌ پیکر مطهر دریابان شهید تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی چهارشنبه ( ۱۲ بهمن ماه) ساعت ۱۴:۳۰ از میدان انقلاب به سمت معراج‌ شهدا برگزار می‌شود.

گفتنی است، صبح امروز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای اعلام کرد که دریابان پاسدار شهید علیرضا تنگسیری، که به دنبال ضربات سنگین که منجر به نابودی تاسیسات و زیرساخت های مهم دشمن و سقوط جنگنده آمریکایی شد، در حین ساماندهی و تقویت نیروها و تقویت سپر دفاعی جزایر و سواحل مورد اصابت دشمنان متجاوز قرار گرفته بود، بر اثر شدت جراحات به لقا الله پیوست.

زهرا علیدادی

