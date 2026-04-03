برادر شهید تنگسیری: مردم با خالی نکردن میدان پیروزی نهایی را رقم بزنند

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم گرامیداشت شهید علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پیش از ظهر امروز جمعه با حضور گسترده و پرشور اقشار مختلف مردم در آبادان برگزار شد؛ حضوری که جلوهای از همبستگی و ارادت مردم به آرمانهای شهدا و انقلاب اسلامی را به نمایش گذاشت.
برادر شهید تنگسیری در این مراسم با قدردانی از حضور باشکوه مردم گفت: امروز همه اقشار جامعه با شکوهی وصفناپذیر در صحنه حاضر شدند.
وی با تأکید بر اهمیت حفظ وحدت و استمرار حضور مردم در صحنه افزود: امید است این ملت بزرگ با حفظ اتحاد و خالی نکردن میدان، تا رسیدن به پیروزی نهایی، استوار و ثابتقدم باقی میمانند.
نظر شما