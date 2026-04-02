به گزارش خبرنگار مهر، مراسم وداع با پیکر دریابان شهید علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با حضور مردم غیور و انقلابی آبادان و خرمشهر امشب از مقابل مسجد موسی بن جعفر (ع) آبادان برگزار شد.

مردم جنوب غرب خوزستان در این مراسم یکصدا فریاد مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسراییل سر دادند و اعلام کردند تربیت یافتگان مکتب تنگسیری زنده‌اند و با اراده‌ای استوار دست متجاوزان را از آب و خاک میهن اسلامی کوتاه خواهند کرد.

پیکر پاک کلیددار باصلابت تنگه هرمز، فرمانده شجاع نیروی دریایی سپاه، فردا جمعه چهاردهم فروردین از فلکه دوم بلوار چهل متری ذوالفقاری به سمت گلزار شهدای این شهر تشییع و به خاک سپرده خواهد شد.