دریابان روی دست امت دریادل؛ بدرقه باشکوه شهید تنگسیری در تهران

گروه سیاسی خبرگزاری مهر: دو روز پیش، خبر شهادت دریابان پاسدار شهید علیرضا تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام شد. بر این اساس، روز گذشته مردم بندرعباس در آیین تشییع سردار شهید تنگسیری سنگ تمام گذاشتند و حماسه‌ای تاریخی را رقم زدند و سردار خط شکن خلیج فارس و تنگه هرمز را بدرقه کردند.

امروز و همزمان با روز جمهوری اسلامی ایران نیز مراسم تشییع سردار رشید اسلام «شهید دریابان تنگسیری» و «شهید سرافراز اسحاقی» به همراه جمعی از شهدای رمضان از میدان انقلاب اسلامی تا معراج شهدا برگزار شد.

مردم با حضور پرشور خود ضمن تجدید بیعت با مقام معظم رهبری، آرمان‌های شهیدان به ویژه قائد شهید امت، مرهمی بر دل‌های داغدار خانواده‌های معظم آنان و پیام‌آور صلابت و استقامت ملت ایران در برابر دشمنان شدند.

آیـیـن تشییـع و تدفـیـن پیـکـر مـطـهـر دریابان شهید علیرضا تنگسیری جمعه ۱۴ فروردین ۱۴۰۵ ساعـت ۸:۳۰ صبح در گلزار شهدای آبادان برگزار خواهد شد.