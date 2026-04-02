به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی باشه‌آهنگر گفت: «چه شبی است جمعه شب در گلزار شهدای آبادان. گلزاری که روزگاری هزاران جوان گلگون کفن را غریبانه در دل تاریکی شب در آغوش خود می‌گرفت. روزگاری که زیر بارانِ گلولۀ بعثی‌ها مقاومت کردند تا امروز که دلاوری از سلاله تنگسیریان دلیر به خانه‌اش برگردد و چه حرف‌ها دارد این دریا دل بی‌باک از رزم مظلومانه‌اش با قوی‌ترین ارتش دنیا.»

این کارگردان سینما یادداشتی را به یاد سردار دریابان علیرضا تنگسیری که چند روز قبل و در جریان تجاوز آمریکا و اسرائیل به کشور به شهادت رسید -همزمان با برپایی مراسم تشییع او- نوشت.

«گلزار شهدای آبادان؛ قطعه‌ای از بهشت

به یاد شهید علیرضا تنگسیری دلاور

گلزار شهدای آبادان نورباران خواهد شد. چه شهدایی به خود دیده است این قطعه از بهشت. از شهدای گمنام سینما رکس آبادان که حتی سنگ مزاری هم ندارند تا شهدای گمنام جنگ هشت ساله. صدها شهید که شهید علیرضا تنگسیری حالا تک به تکشان را می‌شناسد. نگینی دیگر به گلزار شهدای آبادان افزوده شد.

حالا حمید قبادی‌نیا، فرمانده دلیر بسیج آبادان در انتظار اوست. والا آزادپور، ارشدی، سه برادر از خانواده پرورش، مسعود ساجد که چون نشد با لباس بسیج و سپاه به شهادتگاهش برود، با لباس هلال احمر به قطار شهیدان گلزار شهدای آبادان پیوست. قریب چهار هزار شهید جوان. حالا شهیدی دیگر به خانه‌اش برمی‌گردد؛ جایی که در ۱۷ سالگی در جنگ و حماسه ذوالفقاری جنگیده بود. بنا به حکایتی اسطوره‌ای از اروند خروشان عبور کرده و جانمایی توپخانه دشمن را ثبت کرده و به شهید باقری می‌رساند. حالا علیرضا تنگسیری به دوستان جوانش می‌پیوندد، به شهید سعید طاهری، نگینی دیگر از مدافعان حرم.

حضور این شهدا گلزار شهدای آبادان را کم‌نظیر کرده است. حالا منصور عطشانی، سفر رنجبر و مهدی اکبری‌زادگان، معرکه‌گیر جمعه شب گلزار شهدا خواهند بود. بر سفره پربرکت حسین بن علی (ع) حالا قربانیان بی‌گناه متروپل هم از نورباران این قطعه از بهشت سیراب خواهند شد. چه شبی است جمعه شب در گلزار شهدای آبادان. گلزاری که روزگاری هزاران جوان گلگون کفن را غریبانه در دل تاریکی شب در آغوش خود می‌گرفت. شهیدانی که به قدر انگشتان دست هم تشییع کننده نداشتند. روزگاری که زیر بارانِ گلوله بعثی‌ها مقاومت کردند تا امروز که دلاوری از سلاله تنگسیریان دلیر به خانه‌اش برگردد و چه حرف‌ها دارد این دریا دل بی‌باک از رزم مظلومانه‌اش با قوی‌ترین ارتش دنیا.

خوشا به حال گلزار شهدای آبادان و شهدای عزیزش.

محمدعلی باشه آهنگر

سیزدهم فروردین ۱۴۰۵

تهران»