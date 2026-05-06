شاهوارپور: راه شهید تنگسیری و شهدا مسیر استقامت ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ پاسدار حسن شاهوارپور ظهر امروز چهارشنبه در آیین چهلم شهید علیرضا تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه که در گلزار شهدای آبادان برگزار شد، اظهار کرد: شهید تنگسیری به آسمان‌ها عروج کرد اما روح بلند او همچنان در مرزهای کشور، در میان نیروهای مسلح و در دل ملت ایران و جبهه مقاومت جاری است.

وی افزود: نام و راه این شهید در قلب و جان نیروهای نظامی، پاسداران، ارتش، نیروهای انتظامی و سایر نیروهای مسلح و همچنین همه آحاد مردم این سرزمین زنده است.

فرمانده سپاه حضرت ولی‌عصر (عج) خوزستان با اشاره به جایگاه شهدای مقاومت، تاکید کرد: خون پاک شهدا در مسیر آرمان‌های انقلاب اسلامی و تحت رهبری انقلاب، زنده و جاری است و ملت ایران با اتکا به این فرهنگ ایثار، مسیر خود را با قدرت ادامه می‌دهد.

شاهوارپور با بیان اینکه در این مراسم، حاضران پس از گذشت چهل روز از شهادت، با آرمان‌های شهدا تجدید میثاق کردند، گفت: ما با امامان و در رأس آن شهید آیت‌الله سید علی خامنه‌ای عهد می‌بندیم که تا آخر ایستاده‌ایم.

وی عنوان کرد: ملت ایران اسلامی با وحدت و استقامت، راه شهدا را ادامه خواهد داد و این مسیر، مسیر استقامت تا پیروزی یا شهادت است.

سردار شاهوارپور با اشاره به حضور گسترده مردم در مراسم‌های تشییع و بزرگداشت شهید تنگسیری در سراسر کشور، به‌ویژه آبادان، افزود: مردم با حضور پرشور خود دین خود را به شهدا ادا کردند.

در پایان این مراسم، سلام سردار وحیدی، فرمانده کل سپاه، نیز توسط سردار شاهوارپور به خانواده شهید و مردم آبادان ابلاغ شد.