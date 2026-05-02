به گزارش خبرنگار مهر، ولیالله حیاتی شامگاه شنبه در گفتگویی رسانهای اعلام کرد: مراسم چهلم سردار شهید علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، چهارشنبه این هفته در محل مزار این شهید والامقام در گلزار شهدای آبادان برگزار خواهد شد.
وی افزود: برای ارتقای نظم و شکوه این مراسم در سطح استان و شهرستان برنامهریزی لازم انجام شده است و همه دستگاهها همکاری لازم را خواهند داشت.
حیاتی توضیح داد: از مردم آبادان و خوزستان دعوت میشود با حضور در این مراسم ضمن پاسداشت یاد و خاطره شهید تنگسیری، بار دیگر وفاداری خود به آرمانهای انقلاب اسلامی را اعلام کنند.
