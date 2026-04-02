دریادار دلاور روی دست مردم بوشهر؛ورود پیکر شهید تنگسیری به دیار دلیران

خبرگزاری مهر، گروه استانها: پیکر فرمانده شجاع نیروی دریایی سپاه، تربیت یافته مکتب حماسه و ایثار جنوب ایران شهید سردار دریابان علیرضا تنگسیری ظهر پنجشنبه با استقبال باشکوه مردم دلاورپرور بوشهر از بسیج مرکزی تا گلزار شهدای بوشهر تشییع شد.



وارثان دیار دلیران تنگستان ظهر امروز با شور یکپارچه در مراسم باشکوه تشییع این شهید والامقام شرکت کردند و یکی دیگر از فرزندان غیور و برومند و تربیت یافته مکتب حسین (ع) و شهدای سرافراز این دیار را تشییع کردند .

همزمان با پیکر پاک دریابان تنگسیری پیکرهای پاک شهیدان پاسدار سید دانیال سجادی و حامد دهقانی از شهدای حمله باند تروریست آمریکایی صهیونی هم تشییع شدند

این مراسم از ظهر امروز در سه راه بسیج بوشهر آغاز شد و تا گلزار شهدا ادامه یافت.

گفتنی است؛ مراسم وداع با شهید دریادار تنگسیری شامگاه پنج شنبه در مسجد موسی بن جعفر (ع) آبادان برگزار و مراسم تشییع و تدفین این فرمانده دلاور ایران اسلامی صبح جمعه به سوی گلزار شهدای آبادان برگزار خواهد شد.