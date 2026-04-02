مظفری: مردم بوشهر الگوی وفاداری به ولایت هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری بعد از ظهر پنجشنبه در مراسم وداع با پیکر مطهر شهید علیرضا تنگسیری فرمانده شجاع نیروی دریایی سپاه و کلیددار باصلابت تنگه هرمز، اظهار داشت: حضور باشکوه مردم همیشه‌درصحنه، انقلابی و ولایتمدار پایتخت مقاومت در این آیین بار دیگر نشان‌دهنده عمق ارادت آنان به آرمان‌های شهدا و دفاع از سرزمین پهناور جمهوری اسلامی ایران است.



فرماندار شهرستان بوشهر با بیان اینکه شهدا نماد عزت، فداکاری و هدایت‌گر مسیر ملت هستند، افزود: این شهید بزرگوار در مسیر دفاع از حریم ولایت و مقابله با دشمنان متجاوز آمریکایی و صهیونیستی به درجه رفیع شهادت نائل آمد و برگ زرین دیگری بر افتخارات ملت ایران افزود.



فرماندار بوشهر با اشاره به شرایط حساس کنونی و توطئه‌های ترکیبی دشمنان علیه کشور، تصریح کرد: تا زمانی که فرهنگ ایثار و مقاومت در جامعه ما زنده است این ملت به حول و قوه الهی شکست‌ناپذیر است و هیچ تهدیدی نمی‌تواند اراده آنان را در هم بشکند.



وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر نقش مهم وحدت و انسجام ملی، خاطرنشان کرد: با توجه به ایستادگی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران پایداری مردم، انسجامی که در حال حاضر در جامعه وجود دارد، به یاری خداوند متعال قطعاً پیروز این میدان خواهیم بود و توطئه‌های دشمنان خنثی خواهد شد.



فرماندار بوشهر در ادامه تصریح کرد: مردم پاسدار حریم سرزمین ایران خواهند بود و حضور پرشور مردم در این صحنه‌ها، مهم‌ترین عامل شکست دشمنان و بدخواهان این سرزمین است.



وی همچنین از حماسه‌آفرینی مردم ولایتمدار بوشهر در تشییع باشکوه شهدای رمضان و نیز حضور آنان در تجمعات شبانه قدردانی کرد و گفت: پیروزی رزمندگان و ملت ایران در برابر دشمنان آمریکایی و صهیونیستی حتمی است و تا شکست کامل آنان، مقاومت ادامه خواهد داشت.



گفتنی است پیکر پاک کلیددار باصلابت تنگه هرمز فرمانده شجاع نیروی دریایی سپاه، تربیت‌یافته مکتب حماسه و ایثار جنوب ایران، شهید علیرضا تنگسیری ظهر امروز همزمان با روز طبیعت از مقابل بسیج مرکزی بوشهر تا چهارراه توحید بر روی دستان مردم شهیدپرور و قدرشناس این شهر تشییع شد.



این مراسم که با حضور نماینده ولی فقیه در استان حضرت آیت‌الله صفایی بوشهری (امام جمعه بوشهر)، استاندار بوشهر و اقشار مختلف مردم ولایتمدار برگزار و پس از اقامه نماز توسط آیت‌الله صفایی بوشهری پیکر مطهر شهید بر روی دوش مردم انقلابی بوشهر تشییع گردید.



همزمان با تشییع شهید دریابان علیرضا تنگسیری، پیکرهای پاک شهیدان پاسدار سید دانیال سجادی و حامد دهقانی که در حمله باند تروریستی آمریکایی-صهیونیستی به شهادت رسیده بودند نیز تشییع شد.