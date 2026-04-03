  1. استانها
  2. خوزستان
۱۴ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۲۰

دریابان شهید تنگسیری بعد از سال‌ها مجاهدت در خاک شهرش آرام گرفت

آبادان - پیکر شهید علیرضا تنگسیری پس از سال‌ها مجاهدت در راه سربلندی ایران با حضور پرشور مردم در آبادان آرام گرفت تا یاد او به عنوان نماد صلابت ایران در تنگه هرمز، برای همیشه زنده بماند.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز جمعه، شهر آبادان شاهد صحنه‌ای حماسی و قدرشناسی بود؛ آیین تشییع پیکر دریابان شهید علیرضا تنگسیری، فرمانده شجاع نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در میان اندوه و خشم مردم ولایتمدار این دیار برگزار شد.

پیکر پاک این سردار رشید اسلام بر دستان خیل عظیم عاشقان ولایت از میان انبوه جمعیت حاضر تشییع و در نهایت در جوار همرزمان شهیدش در گلزار شهدای آبادان به خاک سپرده شد.

مراسم تشییع با شعارهای کوبنده الله اکبر، مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل همراه بود. مردم شهیدپرور آبادان و خرمشهر، با سردادن این فریادهای انقلابی، ضمن تجدید میثاق با آرمان‌های شهدا، انزجار خود را از استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی اعلام کرده و بر عزم راسخ خود در پاسداری از مرزهای آبی و خاکی میهن اسلامی تاکید کردند.

حضور پرشور اقشار مختلف جامعه، از جمله عشایر سرافراز جنوب غرب خوزستان و حتی عشایر مهمان از جنوب عراق، جلوه‌ای دیگر به این مراسم بخشید.

مردم آبادان با مشت‌های گره کرده و گام‌های استوار، پیمان بستند که راه و رسم شهدا را ادامه داده و در دفاع از وطن و مقاومت در برابر هرگونه تجاوز دشمن، لحظه‌ای تردید نخواهند کرد.

همچنین، حضور هیئتی از عشایر جنوب عراق در این مراسم، نشان‌دهنده عمق اتحاد و همدلی میان ملت‌های منطقه در برابر ظلم و استکبار بود. این حضور، پیام روشنی برای دشمنان اسلام و ایران داشت که مقاومت و ایستادگی، جریان‌ساز و فراگیر است.

دریابان شهید تنگسیری که سال‌ها عمر پربرکت خود را وقف اعتلای نام ایران و اقتدار دفاعی کشور به‌ویژه در آب‌های نیلگون خلیج فارس و تنگه راهبردی هرمز کرد، اکنون در آغوش خاک پاک وطن شهرش آبادان آرام گرفته است. یاد و خاطره این فرمانده شجاع و مجاهد نستوه، همواره الهام‌بخش نسل‌های آینده در پاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی و کیان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

کد مطلب 6790329

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • جلیل رشیدی IR ۱۵:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۴
      0 0
      پاسخ
      روحت شاد دلاورمرد ایران زمین

    پربازدیدها

    پربحث‌ها