به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز جمعه، شهر آبادان شاهد صحنه‌ای حماسی و قدرشناسی بود؛ آیین تشییع پیکر دریابان شهید علیرضا تنگسیری، فرمانده شجاع نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در میان اندوه و خشم مردم ولایتمدار این دیار برگزار شد.

پیکر پاک این سردار رشید اسلام بر دستان خیل عظیم عاشقان ولایت از میان انبوه جمعیت حاضر تشییع و در نهایت در جوار همرزمان شهیدش در گلزار شهدای آبادان به خاک سپرده شد.

مراسم تشییع با شعارهای کوبنده الله اکبر، مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل همراه بود. مردم شهیدپرور آبادان و خرمشهر، با سردادن این فریادهای انقلابی، ضمن تجدید میثاق با آرمان‌های شهدا، انزجار خود را از استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی اعلام کرده و بر عزم راسخ خود در پاسداری از مرزهای آبی و خاکی میهن اسلامی تاکید کردند.

حضور پرشور اقشار مختلف جامعه، از جمله عشایر سرافراز جنوب غرب خوزستان و حتی عشایر مهمان از جنوب عراق، جلوه‌ای دیگر به این مراسم بخشید.

مردم آبادان با مشت‌های گره کرده و گام‌های استوار، پیمان بستند که راه و رسم شهدا را ادامه داده و در دفاع از وطن و مقاومت در برابر هرگونه تجاوز دشمن، لحظه‌ای تردید نخواهند کرد.

همچنین، حضور هیئتی از عشایر جنوب عراق در این مراسم، نشان‌دهنده عمق اتحاد و همدلی میان ملت‌های منطقه در برابر ظلم و استکبار بود. این حضور، پیام روشنی برای دشمنان اسلام و ایران داشت که مقاومت و ایستادگی، جریان‌ساز و فراگیر است.

دریابان شهید تنگسیری که سال‌ها عمر پربرکت خود را وقف اعتلای نام ایران و اقتدار دفاعی کشور به‌ویژه در آب‌های نیلگون خلیج فارس و تنگه راهبردی هرمز کرد، اکنون در آغوش خاک پاک وطن شهرش آبادان آرام گرفته است. یاد و خاطره این فرمانده شجاع و مجاهد نستوه، همواره الهام‌بخش نسل‌های آینده در پاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی و کیان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.