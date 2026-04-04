نقاط کلیدی اسرائیل زیر آتش؛ پایان منطقه امن پرواز برای آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، در سی و ششمین روز جنگ هستیم و آنچه این روز را از تمام روزهای پیشین متمایز می‌کند، نه کمیت که تنوع و گستره بی‌سابقه جنگنده‌های سرنگون‌شده توسط پدافند جمهوری اسلامی ایران است. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، در این روز صرفاً یک یا دو فروند، بلکه مجموعه‌ای از پیشرفته‌ترین پرنده‌های آمریکایی شامل اف-۱۵، اف-۱۶، هلیکوپتر بلک هاوک، جنگنده آ-۱۰ و سوخت‌رسان کی‌سی-۱۳۵ در آسمان ایران هدف قرار گرفته و سقوط کرده‌اند. این تنوع هدف‌گیری، پیامی فراتر از آمار ساده تلفات دارد و نشان‌دهنده تغییر ماهیت بنیادین پدافند ایران از حالت «واکنشی و نقطه‌ای» به «تهاجمی و شبکه‌ای» است.

مهم‌ترین تحول راهبردی این روز، اثبات توانایی پدافند ایران در «اشباع و فروپاشی سامانه‌های پشتیبانی جنگنده‌ها» است. سرنگونی همزمان جنگنده‌های تهاجمی (اف-۱۵ و اف-۱۶)، پشتیبانی نزدیک (آ-۱۰)، ترابری-نجات (بلک هاوک) و سوخت‌رسان (کی‌سی-۱۳۵) یعنی پدافند ایران توانسته تمام لایه‌های یک ناوگان هوایی مهاجم را منهدم کند. سوخت‌رسان کی‌سی-۱۳۵ به عنوان «رگ حیات» جنگنده‌های دوربرد، هدفی بسیار حساس و راهبردی است؛ انهدام آن در آسمان ایران یعنی جنگنده‌های آمریکایی در منطقه توان ادامه مأموریت و بازگشت به پایگاه را از دست داده‌اند. این ضربه، عملاً عمق عملیاتی نیروی هوایی آمریکا را ده‌ها کیلومتر به عقب رانده است.

در کنار این تنوع هدف‌گیری، سرنوشت مبهم خلبانان دو جنگنده اف-۳۵ که پیشتر سقوط آنها اعلام شده بود، به یک معمای راهبردی تبدیل شده است. عدم اعلام رسمی وضعیت خلبانان از سوی پنتاگون و سکوت خبری واشنگتن، دو سناریو را تقویت می‌کند: یا خلبانان جان باخته‌اند و آمریکا نمی‌خواهد ضربه روحی-رسانه‌ای سنگین وارد شدن سه خلبان اف-۳۵ در یک روز را اعلام کند، یا خلبانان اسیر شده‌اند. هر دو سناریو برای آمریکا فاجعه‌بار است؛ سناریوی اول نماد تحقیر نظامی و سناریوی دوم نماد وابستگی به دشمن برای بازگرداندن گران‌بهاترین دارایی‌های انسانی خود.

از منظر راهبردی، آنچه در روز سی و پنجم رخ داد، پایان «منطقه امن پرواز» برای نیروهای آمریکایی در آسمان منطقه است. تا پیش از این، فرض بر این بود که پدافند ایران قادر به شناسایی و انهدام همزمان چندین هدف متنوع نیست. عملیات دیروز نشان داد که شبکه یکپارچه پدافندی ایران، با بهره‌گیری از سامانه‌های بومی و تاکتیک‌های نوین، به سطحی از بلوغ رسیده که می‌تواند همزمان اهداف ثابت و متحرک، پشتیبان و تهاجمی، سنگین و سبک را شناسایی، رهگیری و منهدم کند. این یعنی دیگر هیچ پرنده آمریکایی، از جنگنده گرفته تا سوخت‌رسان و هلیکوپتر امداد، از آسمان ایران مصون نیست.

در سطح کلان‌تر، این موفقیت پدافندی نشان‌دهنده هماهنگی بی‌نظیر بین نیروی هوافضا و نیروی دریایی سپاه و ارتش است. سقوط جنگنده‌ها در نقاط مختلف (جزیره قشم، آسمان مرکزی، و جنوب کشور) حاکی از پوشش پدافندی کامل و بدون گپ در تمامی پهنه آسمانی ایران است. این در حالی است که آمریکا و اسرائیل سال‌ها روی سناریوی «نابودی پدافند ایران در ۴۸ ساعت اول» سرمایه‌گذاری کرده بودند. امروز، نه تنها پدافند ایران نابود نشده، بلکه به قتلگاه جنگنده‌های پیشرفته دشمن تبدیل شده است.

در نهایت، روز سی و پنجم جنگ، روز اثبات «برتری هوایی معکوس» است. برتری هوایی که تا دیروز مفهومی یکسویه به نفع آمریکا بود، اکنون به میزانی از تعادل رسیده که ایران می‌تواند از آسمان خود دفاع کند و همزمان عمق راهبردی دشمن را با موشک‌ها و پهپادهایش هدف قرار دهد. ترامپ و مشاوران نظامی‌اش باید این واقعیت را بپذیرند: آسمان ایران دیگر تنها «خطرناک» نیست، برای پرنده‌های آمریکایی «قاتل» شده است.