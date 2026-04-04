۱۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۵۷

تلویزیون رژیم صهیونیستی: ایران همچنان با قدرت عمل می‌کند

تلویزیون رژیم صهیونیستی به توان نظامی ایران و هدف قرار دادن مناطق مشخص در اراضی اشغالی اذعان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد، تلاش هایی در ایران برای ساقط کردن جنگنده های صهیونیستی مشاهده شده که نشان می دهد این کشور همچنان قدرت عمل دارد. سیستم جاری در ایران همچنان فعال و تحت کنترل است.

در این گزارش آمده است، ایرانی ها می توانند همچنان بر سر اراضی اشغالی آتش ریخته و بخش مشخصی را در این منطقه هدف قرار دهند.

این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بارها برای فرار از جنگی که در منطقه به راه انداخته مدعی شده توان نظامی ایران از بین رفته و واشنگتن به پیروزی رسیده است!

