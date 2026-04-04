۱۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۳۸

انهدام بالگرد گران قیمت آمریکا توسط پهپاد ایرانی+ تصاویر

بعد از ضربات پی در پی ایران به ارتش آمریکا طی روز گذشته تصاویر یک بالگرد آمریکایی منهدم شده منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قدس، رسانه های خبری تصاویر منهدم شدن یک بالگرد آمریکایی از نوع بوئینگ سی 47 شینوک به ارزش 40 میلیون دلار را منتشر کردند.

در این گزارش آمده است، بالگرد گران قیمت آمریکایی مذکور با یک پهپاد ایرانی در پایگاه العدیری کویت هدف قرار گرفت و منهدم شد.

بر اساس این گزارش، این بالگرد نقش محوری در انتقال نیرو، تجهیزات و همچنین کمک رسانی به نظامیان ارتش آمریکا در منطقه ایفا می کرد.

شبکه ان بی سی نیز ساعتی قبل به نقل از یک منبع گزارش داد، هواپیمای آمریکایی از نوع A10 که توسط ایران هدف قرار گرفته بود وارد حریم هوایی کویت شد و در آنجا سقوط کرد.

کد مطلب 6791095

    • IR ۱۸:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۵
      1 0
      پاسخ
      آمریکا درادامه به ترتیب یا برای تصرف جزیره مثلا خارک یا بازکردن تنگه هرمز یا حمله زمینی یا دزدیدن مواد غنی شده یا تصرف یک شهرو استفاده از نفوذی ها و آشوبگران برای حفظ آن اقدامی انجام می‌دهد. ایران برای جلوگیری از این اقدامات بایستی بااتخاذ تدابیر مناسب و اقدامات حساب شده پیش‌دستانه به طرف مقابل بفهماند که برای جلوگیری از این عملیات برنامه ریزی مناسب کرده و هیچ شانسی برای موفقیت آنها وجود ندارد. آمریکا بایستی متوجه شود که ایران کاملا دست او را خوانده و نخواهد گذاشت که او درهیچ موردی موفق شود.

