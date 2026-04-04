انهدام بالگرد گران قیمت آمریکا توسط پهپاد ایرانی+ تصاویر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قدس، رسانه های خبری تصاویر منهدم شدن یک بالگرد آمریکایی از نوع بوئینگ سی 47 شینوک به ارزش 40 میلیون دلار را منتشر کردند.

در این گزارش آمده است، بالگرد گران قیمت آمریکایی مذکور با یک پهپاد ایرانی در پایگاه العدیری کویت هدف قرار گرفت و منهدم شد.

بر اساس این گزارش، این بالگرد نقش محوری در انتقال نیرو، تجهیزات و همچنین کمک رسانی به نظامیان ارتش آمریکا در منطقه ایفا می کرد.

شبکه ان بی سی نیز ساعتی قبل به نقل از یک منبع گزارش داد، هواپیمای آمریکایی از نوع A10 که توسط ایران هدف قرار گرفته بود وارد حریم هوایی کویت شد و در آنجا سقوط کرد.