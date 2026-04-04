تلگراف: سرنوشت خلبان آمریکایی و ۳ سناریوی جنگ در ایران  

به گزارش خبرگزاری مهر، «ما در حال جنگ هستیم» این اولین پاسخ دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، به سقوط جنگنده آمریکایی در خاک ایران ومفقود شدن خلبان این جنگنده بود.

طبق گزارش تلگراف، حدس و گمان‌ها در مورد سرنوشت خلبان آمریکایی و وضعیت او می‌تواند بر روند جنگ تأثیر بگذارد، در حال افزایش است. روزنامه انگلیسی تلگراف در گزارشی نوشت که سرنوشت خلبان مفقود شده آمریکایی، آینده جنگ را بر اساس ۳ سناریوی احتمالی تعیین خواهد کرد.

بر اساس این گزارش اگر خلبان اسیر شود، ممکن است به دلیل افزایش فشارها برای پایان دادن به جنگ، اوضاع به سمت آتش بس سوق داده شود. اما اگر مشخص شود که خلبان کشته شده است، ممکن است طرف آمریکایی به افزایش تنش برای جلوگیری از آبروریزی خود مجبور شود. اما دشوارترین سناریو در صورتی است که طرف ایرانی وضعیت خلبان را پنهان کند و آمریکایی ها نتوانند از سرنوشت او مطلع شوند.



به نوشته این مقاله، با وجود اینکه آمریکایی ها مدعی شده اند که یکی از خلبانان جنگنده آمریکایی اف-۱۵ را نجات داده اند، اما ابهام در مورد سرنوشت خلبان دوم، احتیاط بیشتر آمریکا و تلاش برای ادامه مذاکرات را افزایش داده است.

تلگراف تأکید کرد که اسارت خلبان، بهره‌برداری رسانه‌ای از این موضوع در راستای منافع ایران و شکست آمریکا را افزایش خواهد داد و تهران ممکن است از این برگه به عنوان اهرم فشار سیاسی استفاده کند. از سوی دیگر اگر تهران تصاویر خلبان اسیر را پخش کند، ترامپ با فشارهای داخلی برای توقف عملیات نظامی و مذاکره مواجه خواهد شد، که ممکن است آتش‌بس بر اساس شرایط تهران را به واشنگتن تحمیل کند.

به نوشته روزنامه تلگراف سناریوی کشته شدن خلبان دوم، ممکن است منجر به تشدید درگیری ها شود. در این صورت، ترامپ تحت فشارهای شدیدی برای پاسخگویی، به ویژه از سوی خانواده‌های نظامیان و سیاستمداران قرار خواهد گرفت.

این گزارش می افزاید که ایران احتمالا از برگه خلبان آمریکایی به عنوان یک اهرم چانه زنی استفاده خواهد کرد و شرایط و وضعیت او را اعلام نخواهد کرد تا بتواند به دستاوردهای بیشتری دست پیدا کند. این دستارودها می تواند شامل تحقق آتش‌بس بر اساس شرایط تهران یا کنترل ناوبری در تنگه هرمز و اعمال محدودیت‌هایی بر عملیات نظامی آمریکا و یا کاهش تحریم‌های اعمال شده علیه ایران باشد.