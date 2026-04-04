به گزارش خبرگزاری مهر، عباس صوفی صبح شنبه در نشستی خبری با تحلیل «جنگ رمضان» این رخداد را فراتر از یک عملیات نظامی دانست و اظهار کرد: جنگ رمضان تحولی دارای ابعاد فرهنگی، اقتصادی، شناختی و وجودی است.

وی با اشاره به نقش توان موشکی بومی، سامانه‌های پدافندی ساخت داخل و حضور گسترده مردم در میدان‌ها با رویکرد جنگ نامتقارن، ادامه داد: در این درگیری، ایران توانست هژمونی چند ده‌ساله ایالات متحده را به چالش بکشد و این مواجهه از سطح نظامی فراتر رفته و ابعاد ایدئولوژیک و تمدنی پیدا کرد.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی افزود: آمارهای عملیاتی این نبرد نشان‌دهنده دقت بالای اصابت اهداف و تحقق آن بدون اتکا به سامانه‌های وارداتی بوده و این موضوع نشانه‌ای از «قدرت ملی خودکفا، پایدار و قابل اتکا» است.

وی با اشاره به فضای گفتمانی موجود در جهان افزود: حکمرانی مبتنی بر ایمان، ظرفیت‌های مردمی و التزام به شریعت اسلامی مدلی نوین و معتبر در عرصه جهانی است که مسیر تکاملی جوامع را ترسیم می‌کند.

صوفی همچنین با انتقاد از سیاست‌های غرب، ادامه داد: نظام بین‌المللی تک‌قطبی با رهبری آمریکا رو به پایان است و جهان در حال حرکت به‌سوی ساختاری جدید مبتنی بر عدالت و احترام متقابل میان ملت‌ها است.

نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نقش مردم را در تحقق اهداف استراتژیک «بی‌بدیل» توصیف کرد و گفت: مردم انقلابی ایران علاوه بر نقش‌آفرینی در حوزه دفاع و امنیت، مطابق با شعار سال در بخش‌های اقتصادی، صنایع دفاعی و تولید داخلی حضوری موثر داشته‌اند.

وی با اشاره به نمودهای همبستگی اجتماعی افزود: حضور اقشار مختلف جامعه در همراهی با نیروهای جوان کشور نشان داد که آرمان‌های انقلاب اسلامی همچنان در دل مردم جای دارد.

صوفی همچنین «اقتصاد مقاومتی» مبتنی بر تولید داخلی، تکیه بر توان بومی و مقاومت در برابر تحریم‌ها را الگویی موفق توصیف کرد و افزود: ایران نه‌تنها از فشارهای خارجی عبور کرده بلکه به مرحله رشد و شکوفایی رسیده است.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آینده کشور گفت: ایران امروز تنها پیروز میدان نبرد نیست، بلکه آغازگر شکل‌گیری تمدنی نوین مبتنی بر ایمان، عدالت، پیشرفت علمی و اعتماد به مردم است.

وی در پایان با بیان اینکه نسل جوان کشور آماده نقش‌آفرینی گسترده در عرصه‌های مختلف است، افزود: دانشمندان، دانشجویان و جوانان خلاق موتور محرک پیشرفت‌های آینده کشور خواهند بود.