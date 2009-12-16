به گزارش خبرگزاری مهر، سید رضا تقوی در دیداری که در آستانه سالگرد حماسه غرورآفرین جنگ 22 روزه غزه با حضور جمعی از اعضای هیات امنای جمعیت دفاع از ملت فلسطین برگزار شد، حجت الاسلام سیدرضا تقوی با اعلام این مطلب که در حال حاضر در کشور بیش از 610 تریبون نماز جمعه داریم، تاکید کرد: ما در نهاد نماز جمعه وظیفه ذاتی خودمان می‌دانیم تا در خصوص مسئله فلسطین روشنگری لازم را از طریق تریبون‌های نماز جمعه انجام بدهیم.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه در ادامه سخنان خود به فتنه بعد از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری اشاره کرد و گفت: بعضی از شعارهای انحرافی که در راهپیمایی‌ها و حوادث اخیر شاهد آن بودیم بخشی از آن به کم‌کاری دستگاههای فرهنگی – تبلیغاتی و به ویژه رسانه‌های ما در تبیین واقعیت‌های مربوط به مسایل فلسطین و لبنان برمی‌گردد زیرا اگر دستگاه‌های اطلاع‌رسانی وظایف خود را در این زمینه به درستی انجام می‌دادند هرگز همین تعداد قلیل از افراد هم گرفتار چنین تبلیغات مسمومی نمی‌شدند.

وی در ادامه بر پیوند تاریخی،‌ فرهنگی و سیاسی انقلاب اسلامی ایران با انقلاب فلسطین اشاره کرد و اینگونه اظهار داشت: آیا کسانی که طعمه چنین جریانات انحرافی شدند، می‌دانند که امام خمینی پیش از شروع نهضت اسلامی ایران فریاد مظلومیت فلسطین را سر داده بود و با اطلاعیه‌ها و سخنرانی‌های خود جهان اسلام را نسبت به خطراتی که آینده امت اسلام را تهدید می‌کرد، هشدار داده بودند؟

وی افزود: یکی از آرمان‌های امام راحل (ره) مسئله آزادی قدس و مبارزه با اشغالگران صهیونیسم بود که متاسفانه در این تجمعات با طرح شعارهایی مسموم مورد هجمه قرار گرفت ولیکن آنهایی که این شعارها را سر دادند اگر می‌دانستند که چه پیوندی میان انقلاب اسلامی ایران و انقلاب فلسطین وجود دارد هرگز اجازه چنین کاری را به خود نمی ‌دادند.

عضو شورای فرهنگ عمومی کشور با تاکید به این مطلب که تداوم یک جریان به مراتب مهمتر از ایجاد آن جریان می‌باشد، اظهار داشت: برای این مقصود، ثبت مناسبت‌های مربوط به مبارزات ملت مظلوم فلسطین مثل سالگرد غزه در تقویم ملی تاثیر به سزایی در فرهنگسازی و برنامه ‌ریزی دستگاههای فرهنگی خواهد داشت.

وی با بیان اینکه اشکال کار این است که مردم ما آشنایی خوبی از وضعیت فلسطین ندارند،‌ افزود: این اشکال به خطبه‌های نماز جمعه، دانشگاهها، مسئولان و به تحلیلگران سیاسی برمی‌گردد، زیرا سرمایه ‌گذاری خوبی بر روی معارف فلسطین انجام نداده‌اند.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، خاطر نشان کرد: در کنار محل‌های برگزاری نماز جمعه فضای مناسبی برای برپایی نمایشگاههای فرهنگی وجود دارد و از این فضاها می‌توان برای به نمایش گذاشتن عکس‌ها و تابلوهای مربوط به مقاومت مردم مظلوم فلسطین و فجایع غزه استفاده کرد.