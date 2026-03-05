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۱۴ اسفند ۱۴۰۴، ۲۱:۱۳

ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن مورد اصابت نیروی دریایی سپاه قرار گرفت

ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن مورد اصابت نیروی دریایی سپاه قرار گرفت

ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن مورد اصابت پهپادهای نیروی دریایی سپاه قرار گرفت و به همراه ناوشکن‌های خود به سرعت از منطقه فرار کرد و تاکنون ۱۰۰۰ کیلومتر فاصله گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا اعلام کرد: ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن که با هدف مدیریت تنگه هرمز به فاصله ۳۴۰ کیلومتری مرزهای آبی ایران در دریای عمان نزدیک شده بود، مورد اصابت پهپادهای نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران قرار گرفت و به همراه ناوشکن های خود، با سرعت فرار کرد و تا کنون بیش از هزار کیلومتر از منطقه، فاصله گرفته است.

ناو هواپیمابر آبراهام لینکن پس از آن‌که هدف چند فروند موشک کروز شلیک‌شده از سوی نیروی دریایی ارتش قرار گرفت، دچار آسیب شد و ناچار شد منطقه مأموریت خود را ترک کند؛ حمله‌ای که از سوی ناظران نظامی به‌عنوان نمایش توان موشکی دریایی در هدف قرار دادن اهداف راهبردی در دریا ارزیابی می‌شود.
همچنین دو فروند  ناوشکن نیروی دریایی ایالات متحده پس از اصابت موشک های نیروی دریایی ارتش دچار حریق شده و مجبور به ترک منطقه شدند .

کد مطلب 6766369
محسن صمیمی

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