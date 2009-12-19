به گزارش خبرنگار مهر، حمید حاجی عبدالوهاب صبح شنبه در مراسم اولین جشنواره انتخاب ایده های برتر دانشجویان دانشگاه تهران، حرکت دانشگاهها به سمت کارآفزینی و توسعه علمی کشور را اقدامی شایسته توصیف کرد و اضافه کرد: وزارت کار با همکاری صندوق مهر رضا و وزات علوم حدود 70 میلیارد تومان تسهیلات ارزان قیمت را در سطح کشور در نظر گرفته است که با این اقدام به طرحهایی که تا 30 میلیون تومان نیاز داشته باشند، تسهیلاتی با کارمزد 4 درصد ارائه می شود.

وی اضافه کرد: طرحهایی که تا 100 میلیون تومان نیاز مالی داشته باشند، این تسهیلات با کارمزد و سود 10 درصد ارائه می شود.

معاون وزیر کار توجه به چشم انداز 20 ساله کشور و افق های تعیین شده در برنامه های پنج ساله کشور را لازمه رسیدن به توسعه و کار آفرینی ذکر کرد و ادامه داد: اقتصاد کشور ما اقتصاد پنهان است که این امر موجب شده تا کارآفرینان اطلاعات لازم و کافی در زمینه دستاوردهای محققان دیگر و بازار نداشته باشند این روند موجب شده است تا آنها در اجرایی کردن پروژه های خود ریسک بالایی را متحمل شوند.

وی خاطر نشان کرد: در این راه فهرست واردات ما می تواند شاخصی برای کارآفرینان باشد تا بتوانند از این طریق با دانش خود مشکلات را مرتفع کنند.

عبدالوهاب به راه اندازی واحدهای آموزشی کارآفرینی در دانشگاهها اشاره کرد و یادآور شد: هنوز کارآفرینی در کشور نهادینه نشده است و بسیاری از اساتیدی که در دانشگاهها این واحد را آموزش می دهند، خود کارآفرین نیستند.