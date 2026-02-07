رسیدگی به ۳۲ هزار پرونده در دادگاه های صلح استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد صادق اکبری صبح شنبه در جریان سفر وزیر دادگستری به سمنان در جمع خبرنگاران از توسعه دادگاه‌های صلح به عنوان یکی از اولویت های مهم دادگستری استان سمنان در طول یکسال و نیم اخیر یاد کرد.

وی با بیان اینکه محاکم صلح الگویی موفق در ارتقای کارآمدی، شفافیت و تحقق عدالت اجتماعی است، تاکید کرد: دادگاه های صلح همچنین در مسیر تحقق سند تحول و تعالی قضایی و برنامه جامع عملیاتی سال جاری تاثیر بسزایی داشته است.

رئیس کل دادگستری استان سمنان درباره عملکرد ۱۷ ماهه دادگاه‌های صلح استان توضیح داد: از مردادماه سال ۱۴۰۳ تا پایان آذرماه سال ۱۴۰۴ تعداد ۵۸ هزار و ۴۵۱ فقره پرونده به دادگاه‌های صلح استان وارد شده است.

اکبری با بیان اینکه از این تعداد، ۵۴ هزار و ۹۱۱ پرونده با رسیدگی دقیق و مستمر، منجر به صدور رأی و ختم دادرسی شده است، گفت: در ۹ ماه امسال هم دادگاه‌های صلح استان با ثبت ۳۰ هزار و ۹۵ پرونده ورودی، موفق به رسیدگی و مختومه‌کردن ۳۲ هزار و ۱۶۱ پرونده شده‌اند.

وی افزود: محاکم صلح استان سمنان با ثبت دو هزار و ۶۶ فقره پرونده بیش از تعداد پرونده های ورودی توانستند عملکرد مثبتی را رقم زده و پرونده های باقی مانده سال قبل را هم به اتمام برسانند.

به گزارش مهر، سابقاً روند بررسی پرونده هایی قضایی بر عهده شورای حل اختلاف و دادگستری بود که در دوره جدید تحول دادگستری دادگاه هایی به نام محاکم صلح با هدف صلح و سازش بین طرفین پرونده های قضایی ایجاد شده است. این دادگاه ها ۱۷ ماه است که در استان سمنان تشکیل شده اند.