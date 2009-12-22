خلیل آزمون در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در واقع کنار آمدن با مشکلات مالی و آماده‎سازی با داشتن کمترین بودجه به یک عادت برای تیم والیبال بازرگانی جواهری گنبد تبدیل شده است.

وی ادامه داد: البته تلاش زیادی داشتیم تا به نوعی از بار این مشکلات بکاهیم اما هیچ یک از آنها به نتیجه نرسید. در هر حال خود را قانع کردیم تا با این شرایط ساخته و کارمان را ادامه دهیم و دیگر آروزی بودجه کافی را هم نداشته باشیم. چون باورمان شده است در خواب هم آن را نمی‎بینیم.

سرمربی تیم والیبال بازرگانی جواهری گنبد ضمن بیان اینکه 200 میلیون تومان تمام دارایی این تیم برای پایان دادن رقابت‎های لیگ برتر است، اظهارداشت: خوشحالم که با این وجود 4 پیروزی متوالی در لیگ برتر به دست آورده و موفق شدیم تیم‎های پتروشیمی، گل‎گهر، خراسان رضوی و ارتعاشات صنعتی را هم شکست دهیم. فعلا هم که رده سوم جدول را در اختیار داریم.

آزمون تاکید کرد: البته تمام نتایج به دست آمده در حد بودجه‎ای است که در اختیار داریم. به طور حتم اگر بودجه بیشتری داشته باشیم نتایج بهتری هم می‏گرفتیم.

سرمربی تیم والیبال بازرگانی جواهری گنبد با اشاره به دیدار این هفته تیمش مقابل سایپا گفت: من بازیکنان با همتی دارم. اگر آنها مانند هفته‏های گذشته بازی کنند می‎توانیم پنجمین برد متوالی خود را هم جشن بگیریم. این دور از دسترس نیست اگر اعتماد به نفس بازیکنان پابرجا باشد.