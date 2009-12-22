خلیل آزمون در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در واقع کنار آمدن با مشکلات مالی و آمادهسازی با داشتن کمترین بودجه به یک عادت برای تیم والیبال بازرگانی جواهری گنبد تبدیل شده است.
وی ادامه داد: البته تلاش زیادی داشتیم تا به نوعی از بار این مشکلات بکاهیم اما هیچ یک از آنها به نتیجه نرسید. در هر حال خود را قانع کردیم تا با این شرایط ساخته و کارمان را ادامه دهیم و دیگر آروزی بودجه کافی را هم نداشته باشیم. چون باورمان شده است در خواب هم آن را نمیبینیم.
سرمربی تیم والیبال بازرگانی جواهری گنبد ضمن بیان اینکه 200 میلیون تومان تمام دارایی این تیم برای پایان دادن رقابتهای لیگ برتر است، اظهارداشت: خوشحالم که با این وجود 4 پیروزی متوالی در لیگ برتر به دست آورده و موفق شدیم تیمهای پتروشیمی، گلگهر، خراسان رضوی و ارتعاشات صنعتی را هم شکست دهیم. فعلا هم که رده سوم جدول را در اختیار داریم.
آزمون تاکید کرد: البته تمام نتایج به دست آمده در حد بودجهای است که در اختیار داریم. به طور حتم اگر بودجه بیشتری داشته باشیم نتایج بهتری هم میگرفتیم.
سرمربی تیم والیبال بازرگانی جواهری گنبد با اشاره به دیدار این هفته تیمش مقابل سایپا گفت: من بازیکنان با همتی دارم. اگر آنها مانند هفتههای گذشته بازی کنند میتوانیم پنجمین برد متوالی خود را هم جشن بگیریم. این دور از دسترس نیست اگر اعتماد به نفس بازیکنان پابرجا باشد.
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