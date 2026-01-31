به گزارش خبرگزاری مهر، ۴ مقام امنیتی پاکستان به خبرگزاری رویترز گفتند که امروز شنبه حداقل ۶۷ شبه‌نظامی در جریان درگیری با نیروهای امنیتی این کشور در چندین شهر در سراسر ایالت بلوچستان در جنوب غربی این کشور کشته شدند.

این مقامات که نخواستند نامشان فاش شود، گفتند که حدود ۱۰ پلیس و نیروی امنیتی و ۱۱ غیرنظامی نیز در جریان حملات هماهنگ علیه شبه‌نظامیان کشته شدند.

۲۴ افسر پلیس نیز در این عملیات زخمی شدند.

محسن نقوی وزیر کشور پاکستان در بیانیه‌ای این حملات را محکوم کرد و از نیروهای امنیتی به خاطر دفع خطر شبه‌نظامیان تشکر کرد.

این حملات یک روز پس از آن رخ داد که ارتش پاکستان اعلام کرد ۴۱ شبه‌نظامی را در حملات جداگانه ای در ایالت بلوچستان که با افغانستان هم‌ مرز است و دهه‌ هاست با شورش جدایی‌ طلبان روبرو است، کشته است.