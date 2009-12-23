ساخت اردوگاه راهیان نور استان زنجان در مناطق جنگی سال آینده آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رئوفی نژاد بعد از ظهر چهارشنبه در ستاد راهیان نور استان زنجان با اشاره به اینکه دفاع مقدس گنجینه ای گرانبهاست، افزود: نشر و ترویج فیلم ها، تحقیقات و مطالعات در زمینه دفاع مقدس و اعزام زائرین به مناطق جبهه جنگ، کلید این گنج است.

وی با بیان اینکه هویت، ماهیت و موجودیت جمهوری اسلامی بی شک از رشادتهای رزمندگان هشت سال دفاع مقدس است، ادامه داد: امروز نه تنها مردم کشور ایران اسلامی بلکه مردمان کشورهای دیگر بعد از 22 سال از دفاع مقدس، هر سال با جمعیتی بیش از دو میلیون نفر از مناطق جبهه و جنگ با آن فضای معنوی خاص خودش بازدید می کنند.

استاندار زنجان با بیان اینکه یکی از تاکیدات رئیس جمهور در سمینار استانداران، برنامه ریزی صحیح برای راهیان نور در کل کشور بود، افزود: یکی از راه های مقابله با تهاجم فرهنگی و جنگ نرم در کشورمان، بازدید مردم از مناطق جبهه و جنگ است.

رئوفی نژاد گفت: اگر ما ساعتها برای دانشجویان هویت دفاع مقدس را تحلیل کنیم، اثر و آثار یک بار سفر به مناطق پیام دفاع مقدس را به خوبی با جان و دل حس خواهند کرد.

وی برای برنامه ریزی و مدیریت منسجم اعزام راهیان نور در سال جاری گفت: ساماندهی، مدیریت و فراخوان زائرین توسط سپاه، ایاب و ذهاب توسط استانداری، بسته های فرهنگی توسط اوقاف، تبلیغات اسلامی و ارشاد اسلامی و تغذیه بین راهی و غذا با کمک اصناف بازاریان تهیه می شود که این برنامه ریزی و هماهنگی برای هفت هزار زائر از سطح استان است.

استاندار زنجان افزود: همه اعزامهای استان با محوریت سپاه در قالب این هفت هزار نفر است که از هر نفر جهت ثبت نام مبلغ 15 هزار تومان دریافت می شود و اعزامهای خارج از این هفت هزار نفر با مسئولیت خود افراد است و هیچ گونه کمک نقدی یا غیرنقدی به این افراد نمی شود.