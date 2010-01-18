  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۸ دی ۱۳۸۸، ۱۳:۰۱

راهیابی یک اثر از مرند به جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران

راهیابی یک اثر از مرند به جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران

تبریز - خبرگزاری مهر: رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان مرند اعلام کرد: نمایش "وقتی صدای سوت میاد" از شهرستان مرند به جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران راه یافت.

به گزارش خبرنگار مهر در مرند، محمدحسین شناور پیش از ظهر دوشنبه به خبرنگاران گفت: تئاتر " وقتی صدای سوت میاد ..." با مضمون دفاع مقدس و به کارگردانی محمد یوسفی زاده از شهرستان مرند به سیزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران راه یافت.

وی اظهار داشت: این کار نمایشی با موضوع دفاع مقدس و با زبان طنز از بین 62 اثر راه یافته به بخش بازبینی و انتخاب کارهای نمایشی برتر جهت حضور در سیزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران (منطقه جنوب وغرب کشور) انتخاب شد.

شناور افزود: در این کار نمایشی محمد یوسفی زاده به عنوان کارگردان، بازیگر و طراح صحنه، مهدی صالحیار به عنوان نویسنده و مشاور هنری، ژیلا اصلانی، محمد حاج احمد لویی به عنوان بازیگران و حمید ارمغان، فتاح زاده، اسکندری و پیام احمدی عوامل این گروه حضور دارند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان مرند گفت: نمایش "وقتی صدای سوت میاد ... " با همکاری اداره فرهنگ وارشاد اسلامی مرند و انجمن نمایش شهرستان در هفتمین جشنواره تئاتر جوان مرند و بیست و یکمین جشنواره تئاتر استان آذربایجان شرقی شرکت کرده و حائز رتبه های برتر شده است.

سیزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران امسال از 27 تا30 بهمن ماه جاری در سنندج برگزار می شود.

کد مطلب 1019339

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها