راهیابی یک اثر از مرند به جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران

به گزارش خبرنگار مهر در مرند، محمدحسین شناور پیش از ظهر دوشنبه به خبرنگاران گفت: تئاتر " وقتی صدای سوت میاد ..." با مضمون دفاع مقدس و به کارگردانی محمد یوسفی زاده از شهرستان مرند به سیزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران راه یافت.

وی اظهار داشت: این کار نمایشی با موضوع دفاع مقدس و با زبان طنز از بین 62 اثر راه یافته به بخش بازبینی و انتخاب کارهای نمایشی برتر جهت حضور در سیزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران (منطقه جنوب وغرب کشور) انتخاب شد.

شناور افزود: در این کار نمایشی محمد یوسفی زاده به عنوان کارگردان، بازیگر و طراح صحنه، مهدی صالحیار به عنوان نویسنده و مشاور هنری، ژیلا اصلانی، محمد حاج احمد لویی به عنوان بازیگران و حمید ارمغان، فتاح زاده، اسکندری و پیام احمدی عوامل این گروه حضور دارند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان مرند گفت: نمایش "وقتی صدای سوت میاد ... " با همکاری اداره فرهنگ وارشاد اسلامی مرند و انجمن نمایش شهرستان در هفتمین جشنواره تئاتر جوان مرند و بیست و یکمین جشنواره تئاتر استان آذربایجان شرقی شرکت کرده و حائز رتبه های برتر شده است.

سیزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران امسال از 27 تا30 بهمن ماه جاری در سنندج برگزار می شود.