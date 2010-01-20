به گزارش خبرگزاری مهر، تهیه و توزیع بروشورهایی با موضوع "انقلاب، محرم و امام خمینی (ره)"، برگزاری مراسم شب خاطره و تجلیل از خانواده معظم شهدا، برگزاری مسابقات کتابخوانی در سطح مساجد و کانو‌نهای تحت پوشش، برپایی نمایشگاه‌های فرهنگی و هنری با موضوع انقلاب، پخش فیلم و کلیپهای انقلابی در مساجد، پخش سرودهای انقلابی در سطح مراکز تحت پوشش و آذین‌بندی مساجد و کانونها بخشی از برنامه‌های کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان تهران هستند.

برگزاری مسابقات پیامک با موضوع "احکام و نماز"، برگزاری مراسم دعای کمیل، دعای توسل و دعای ندبه، در مراکز تحت پوشش، برپایی ایستگاه‌های صلواتی در سطح شهر و غبارروبی مزار شهدا نیز از دیگر برنامه‌هایی است که از سوی کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان تهران در دهه فجر برگزار می‌شود.

کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد استان تهران، در ایام دهه فجر برنامه‌های دیگری از جمله سخنرانی‌ و گفتمانهای دینی و سیاسی، برپایی پایگاههای انتقال خون و تست قند خون رایگان، تجدید میثاق با آرمان‌های امام خمینی‌(ره) و نمایشگاه‌های دهه انقلاب اسلامی را در مساجد اجرا می‌کند.

شرکت در راهپیمایی میلیونی 22 بهمن و هماهنگی جهت برپایی نماز جماعت ظهر و عصر در مسیر راهپیمایی 22 بهمن با همکاری سازمان آموزش و پرورش تهران از دیگر برنامه‌هایی است که به مناسب دهه فجر در روز 22 بهمن از سوی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد استان تهران اجرا می‌شود.



