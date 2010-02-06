ممانعت از چاپ کتب تکراری دانشگاهی/ ارسال کتاب به دانشگاههای افغانستان

حجت الاسلام احمد احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد مهمترین اقدامات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی اظهار داشت: پژوهشگاه" سمت" از مدتی پیش برآن شد تا اقدامات مبنایی را افزایش داده و در دو بخش پردازش کتابهای درسی و مبنایی به فعالیت بپردازد.

وی ادامه داد: پژوهشگاه" سمت" از چند سال گذشته به تدریج بخش پژوهش و مبنایی را افزایش داده و به تعبیری کلیه کتابهای پژوهشی از ترجمه گذشته و مبنایی شده است.

احمدی در ارتباط با همکاری سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی با دانشگاهها اظهار داشت: مشارکت پژوهشگاه" سمت" با دانشگاهها یک اقدام راهبردی است و از 10 سال پیش طرحی برای همکاری مشترک با دانشگاهها در این سازمان به تصویب رسید.

رئیس سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی در ادامه گفت: بر اساس این طرح مقرر شد کتاب های مشابه" سمت"و دانشگاه ها منتشر نشود چرا که 60 تا 80 درصد برخی از این کتابها مشابه یکدیگر بوده است.

وی با تاکید بر این مطلب که باید در مصرف بیت المال صرفه جویی کرد و در این مورد انتشار کتاب مشابه با کتابهای دانشگاه اقدامی نادرست است گفت: در این راستا پژوهشگاه "سمت" تاکنون با بیش از 100 مرکز تفاهم نامه امضا کرده است.

احمدی افزود: پژوهشگاه"سمت" با بخش خصوصی نیز به عقد قرارداد پرداخته که حاصل آن انتشار حدودا 100 کتاب به عنوان کار مشترک بوده است.

رئیس سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها در ادامه گفت: این اقدام اولا پیوندی مناسب میان "سمت" و دانشگاه ایجاد کرده و از طرف دیگر از هدر رفت وقت و انرژی و بروز اصطکاک جلوگیری می کند.

وی بیان کرد: در این راستا با دانشگاههای دولتی و پیام نور قراردادهای مطلوبی منعقد شده است اما با دانشگاه آزاد کار زیادی صورت نگرفته و تنها تفاهم نامه ای منعقد شده است.

احمدی با بیان این مطلب که هر کجای کشور دانشگاه و دانشجو وجود دارد کتابهای "سمت" منتشر و ارسال می شود، گفت: همه ساله 10 هزار نسخه از کتاب های "سمت" به دانشگاههای افغانستان ارسال می شود اما در سالهای اخیر با توجه به مشکلات سیاسی این کشور تعداد ارسال کتابها کمی کاهش یافته است.

رئیس سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهی اضافه کرد: چنانچه دانشگاهها با پژوهشگاه "سمت" مشارکت داشته باشند به سود طرفین است زیرا کتاب هایی که در انبار دانشگاهها بدون استفاده باقی مانده توسط"سمت" به سراسر دانشگاههای کشور و حتی خارج از کشور ارسال می شود.