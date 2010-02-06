آغاز ساخت 208 هزار مسکن مهر در کشور

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، محمدحسین علیزاده صبح شنبه در نشست شورای مسکن استان خراسان شمالی در بجنورد اظهارداشت: سازمانهای مسکن و شهرسازی در استانهای کشور 960 هزار قطعه زمین رایگان را برای ساحت مسکن مهر در قالب شرکتهای تعاونی مسکن در اختیار مردم قرار دادند.

وی اضافه کرد: 760 هزار از گیرندگان زمین رایگان از سازمانهای مسکن و شهرسازی در سطح استانهای کشور قرارداد ساخت مسکن را منعقد کرده و یا اینکه در حال دریافت پروانه ساخت هستند.

مدیرعامل سازمان مجری ساختمان و تاسیسات دولتی وزارت مسکن و شهرسازی گفت: با اجرای طرح مسکن مهر در سطح کشور از سال 86 قیمت مسکن در مراکز استانها کاهش خوبی داشته و زمین تاثیر خود را در قیمت تمام شده مسکن از دست داده است.

علیزاده افزود: وزارت مسکن و شهرسازی برای خدمات زیربنایی مسکن مهر چهار هزار میلیارد ریال اعتبار در اختیار وزارت نیرو قرار داده تا شرکتهای برق و آب خدمات رسانی به مسکن مهر را انجام دهند.

وی اضافه کرد: برای استان خراسان شمالی 240 میلیارد ریال اعتبار جهت ایجاد خدمات زیربنایی برای سازندگان مسکن مهر پیش بینی شده و در لایحه بودجه سال آینده نیز قرار دارد.

معاون وزیر مسکن و شهرسازی گفت: وزارت مسکن و شهرسازی علاوه بر ساخت ساختمان دولتی و بیمارستانها در ساخت استادیوم ورزشی که دارای اعتبار ملی باشند را نیز در دستور کار قرار دارد و در لایحه بودجه سال 89 برای چهار استادیوم ورزشی از جمله استادیوم 50 هزار نفر شهر اهواز بودجه پیش بینی شده است.

