۱۷ بهمن ۱۳۸۸، ۱۳:۱۱

آغاز ساخت 208 هزار مسکن مهر در کشور

بجنورد - خبرگزاری مهر: معاون وزیر مسکن گفت: هم اکنون در سطح کشور 208 هزار واحد مسکونی در قالب مسکن مهر در دست ساخت قرار دارد و برای هر واحد مسکونی نیز دولت 150 میلیون ریال تسهیلات بانکی در اختیار سازندگان قرار می دهد.

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، محمدحسین علیزاده صبح شنبه در نشست شورای مسکن استان خراسان شمالی در بجنورد اظهارداشت: سازمانهای مسکن و شهرسازی در استانهای کشور 960 هزار قطعه زمین رایگان را برای ساحت مسکن مهر در قالب شرکتهای تعاونی مسکن در اختیار مردم قرار دادند.

وی اضافه کرد: 760 هزار از گیرندگان زمین رایگان از سازمانهای مسکن و شهرسازی در سطح استانهای کشور قرارداد ساخت مسکن را منعقد کرده و یا اینکه در حال دریافت پروانه ساخت هستند.

مدیرعامل سازمان مجری ساختمان و تاسیسات دولتی وزارت مسکن و شهرسازی گفت: با اجرای طرح مسکن مهر در سطح کشور از سال 86 قیمت مسکن در مراکز استانها کاهش خوبی داشته و زمین تاثیر خود را در قیمت تمام شده مسکن از دست داده است.

علیزاده افزود: وزارت مسکن و شهرسازی برای خدمات زیربنایی مسکن مهر چهار هزار میلیارد ریال اعتبار در اختیار وزارت نیرو قرار داده تا شرکتهای برق و آب خدمات رسانی به مسکن مهر را انجام دهند.

وی اضافه کرد: برای استان خراسان شمالی 240 میلیارد ریال اعتبار جهت ایجاد خدمات زیربنایی برای سازندگان مسکن مهر پیش بینی شده و در لایحه بودجه سال آینده نیز قرار دارد.

معاون وزیر مسکن و شهرسازی گفت: وزارت مسکن و شهرسازی علاوه بر ساخت ساختمان دولتی و بیمارستانها در ساخت استادیوم ورزشی که دارای اعتبار ملی باشند را نیز در دستور کار قرار دارد و در لایحه بودجه سال 89 برای چهار استادیوم ورزشی از جمله استادیوم 50 هزار نفر شهر اهواز بودجه پیش بینی شده است.

